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竹北興時代　水瀧重劃區最後完整精華地

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▲▼新竹，興築，興時代。（圖／盛美廣告提供）

▲建商祭出限量專案，入手門檻低，吸引新竹地區手頭現金不多的首購族。

圖、文／盛美廣告提供

新竹地區房市在多金園區客的支撐下，隨著房市景氣復甦，目前包括新竹市、竹北市等幾個熱門重劃區，房價多已上探3字頭，近年區域房市買氣開始逐漸轉往周邊相對低價，且發展成型的水瀧重劃區。由寶佳機構旗下興築建設推出的重量級指標案「興時代」，便挾著重劃區內最後一塊精華地與2字頭房價等優勢，成為近期竹北房市的最大亮點。

水瀧重劃區位於新竹縣竹北市，佔地面積約2.06公頃，即便沒有大型重劃區「大街廓、大建設」的磅礡氣勢，卻是「小而美」的新興自辦重劃區，由於鄰近台元科技園區，發展潛力十足，就連全國性大型建設集團寶佳機構也積極搶進，開發至今短短5年時間便已即將飽和。

水瀧重劃區的面積雖小，但規劃完善，商業區加上住宅區面積約1.35公頃，其餘則為公園綠地、道路等公共設施，屬於單純的住宅區環境。此外，水瀧重劃區地理位置緊鄰縣治三期重劃區，與縣治一期重劃與竹北市區也僅1條國道中山高之隔，且鄰近大遠百商圈，可享現成的生活機能。

交通方面，相較於竹北雙鐵匯集的高鐵特區，水瀧重劃區距離中山高速公路交流道卻更近，開車僅約5分鐘即可連接國道1號，且距離新竹科學園區也只要15分鐘車程，在高鐵特區與緊鄰竹科的關埔重劃區，房價已上探3字頭之際，每坪20萬出頭的價位更顯優勢。

看準新竹地區與水瀧重劃區房市的發展潛力，寶佳機構近年也積極搶進以首購、置產等族群為主要客層的水瀧重劃區推案。繼第1期「興希望」完銷之後，該集團位於重劃區內最精華，也是該區最後一塊大基地開發的指標案「興時代」，也趕在今年推出。

「興時代」專案經理古修誠表示，水瀧重劃區除了鄰近台元科技園區，購屋需求穩定，未來周邊還有AI智慧園區、台灣經濟智慧旗艦園區的開發，發展可期，不僅可提供民眾「在地居住、在地就業」的多元管道，且有助於區域房市的長遠發展，搭配低基期的房價，未來增值空間更大。

古修誠指出，「興時代」為水瀧重劃區內最後一塊精華地，因重劃區多已開發完成，住戶可不需忍受鄰近建案興建過程造成的不便，而本案除了地段絕佳，也是水瀧重劃區內超稀有的景觀住宅，可享永久無限棟距，放眼竹北每坪20萬出頭能買到的首購產品，堪稱絕無僅有。

古修誠指出，「興時代」的最大特色，在於3面臨路、1面緊鄰重劃區內最大綠地水瀧公園的優勢，基地面積1900坪，臨路面退縮7~12米，為充分利用基地條件，將綠化面積最大化，緊鄰公園一側的社區中庭採開放式設計，與公園的綠地面積合計可達千坪，住戶可直接散步進出公園，非常方便。

▲▼新竹，興築，興時代。（圖／盛美廣告提供）

▲「興時代」基地面積1900坪，臨路面退縮7~12米，充分利用基地條件，將綠化面積最大化。

「興時代」由寶佳機構旗下興築建設投資興建，全區共規劃A、B、C、D四棟建物，規劃地上24層、地下4層，產品規劃2～3房，房型分別為28~31坪2房、38~43坪3房，共502戶，1樓除規劃多項休閒公設外，另有11間坪數約25~36坪的店面，住家每坪均價21萬元。

古修誠指出，時至農曆年前後的購屋旺季，現推出29萬起買2房、39萬起買3房，再加送大金冷氣的「年終獎金買房」限量專案，相當於只要準備總價的5%即可簽約，其餘10%的自備款還可向建設公司申請無息貸款，讓手頭現金不足的首購族，不需依靠長輩也能在開春就一圓購屋夢。

關鍵字：新竹竹北園區興時代寶佳興築建設購屋投資

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