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高質感生活　河岸綠帶宜居首選

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▲湖濱示意圖。（圖／ET新聞資料庫）

▲湖濱示意圖。（圖／ET新聞資料庫）

財經中心／綜合報導

對一個現代家庭來說，高質感的生活絕對不是在水泥叢林裡終日與油煙人潮為伍；重視生活品質的人，在意的是如何能讓「水與綠」成為生活中的一部分：下班和孩子一起到大公園散步運動、假日不必出遠門就能在美麗的水岸邊來趟親水之旅，這種充滿「風光綠水」的生活才是真正「宜居」的代名詞。

「水與綠建設」是人類在經濟發展到一定水平後，對土地資源過度開發所做的彌補，同時也象徵人類生活觀念的進化：對居住環境的要求不再只是各種便利機能，更希望能讓生活空間充滿綠意及水色。台中市開發較早的東區近來有台糖湖濱生態園區的大型開發計畫，鄰近的大里地區也因康橋整治工程串連起整條綠帶；而西區除了既有的草悟道外，重整過後的柳川也頗受民眾好評，這些水與綠的建設使得發展成熟的舊城區再度煥然一新。

▲台中康橋水岸計畫。（圖／ETtoday資料照）

▲台中康橋水岸計畫。（圖／ETtoday資料照）

市政府積極推動東區翻轉，串連大車站計畫、捷運紅線，再加上秀泰廣場、艾美酒店等企業加持，替老市區注入新活水，也成功讓東區重回中部房市熱區。「允將大心」專案指出，明年3月台糖湖濱園區及台中產業故事館將對外開放，而日本三井集不動產集團則預計在台糖湖濱生態園區投資80~90億，開發親子複合式商場，其餘大型招商計畫也持續進行中，區域發展利多不斷。

▲台中市民廣場。（圖／ETtoday資料照）

▲台中市民廣場。（圖／ETtoday資料照）


「允將大心」鄰近東光園道、台糖湖濱生態園，住戶騎上U-Bike便能倘佯在「台中之心」翡翠綠帶間；產品部分「允將大心」規劃均質3房，坪數38~42坪，總價1000萬起。此案還有六大風格精裝設計可供購屋民眾選擇，未來屋主可“一卡皮箱”立刻進駐。

康橋計畫國光橋下游至中投公路整治成功，現已是民眾休閒遊憩的好去處，而大里區除了「大康橋計畫」深受好評，另外還有74號道匝道新增計畫、軟體園區等利多激勵，房市持續增溫。「興大康橋」為大康橋計畫水岸第一排，擁有永久河岸景觀，基地除享有河岸棟距外，散步可至國興公園與興大康橋河濱步道，是少數能同時擁有「水與綠」的優質住宅。「興大康橋」基地面積廣達1666坪，建蔽率僅32.35%，規劃22.3~36.98坪、2~3房，每坪開價28~31萬。

台中西區的草悟道自90年代起，在台中都市發展轉型過程中佔有相當重要的位置。從過去密集的工商發展型態，一躍成為具有國際觀的都市休閒模式。總長3公里的綠帶周圍早已是菁英階級買房首選，過去多以高級豪宅或是大坪數產品為主，隨著素地日漸稀有，鄰近新案價格依然持久不墜。值得注意的是，即將推出的「邑富草悟道靜謐美宅」是草悟道周邊近年來少見的小坪數產品規劃，相當適合喜愛單純環境的小家庭。


 

關鍵字：房產台中水岸商圈

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