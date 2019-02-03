人口紅利非房價萬靈丹　最新統計駁斥

財經中心／綜合報導

長期以來，人口紅利都被視為衡量一地房市發展的重要指標，人口紅利愈多的地方，房價自然會上漲，反之，人口負成長的區域，則勢必面臨房價下跌的命運。但事實上，這樣的推論可能並非完全正確，一項有關人口漲跌與房價的最新統計結果出爐，就得出不一樣的答案。究竟是怎麼一回事？

根據房地產市調機構住展雜誌針對近6年來，大台北29個主要行政區的人口數量與房價變化結果發現，17個人口負成長區中，竟有10個區域房價逆勢上漲，其中，台北市人口增減與房價漲跌呈現正相關的行政區共有6個，負相關的行政區亦有6個，正、負相關各占1/2。

至於新北市17個主要行政區的人口與房價變化，則有9個行政區呈現正相關，另有8個行政區負相關，佔比也是各半。業者分析，顯見在大台北都會區，投資置產需求相對較高，即使未來人口負成長加劇，衝擊程度也較偏鄉來得低。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，事實上，影響房價的因素相當多，包括政府政策、稅制、供給量、經濟環境、利率、重大建設等，對於房價的立即性影響都遠高於人口因素。再者，大台北是台灣主要都會區，除了基本需求外，包括投資、置產的需求也遠較其他地區高，房價受人口影響的程度則偏低。

比較近6年房價表現，17個人口負成長的行政區中，僅有信義、大安、中正、板橋、中和、泰山、八里等7個行政區房價下跌，松山、大同、萬華、士林、三重、永和、土城、蘆洲、樹林、鶯歌等10區房價卻上漲。

其中，人口減少最多的永和區，近6年新建案房價每坪上漲2.8萬元，減少第2多的三重區房價也漲了1.6萬元。另外，包括士林、土城、蘆洲等地區，人口雖然也都減少，房價每坪也都上漲5到6萬元，顯示區域房價未因人口萎縮而跌價。

至於12個人口增加的行政區，則有中山、文山、北投、新店、三峽、淡水、汐止、林口等區房價上漲，但包括南港、內湖、新莊、五股等4區，人口雖然成長，但近6年來房價依然呈現下跌。

何世昌表示，統計數據顯示，人口成長的地方，房價不見得會漲；人口減少的區域，房價不一定會跌，顯示人口與房價之間「僅有或然性，沒有必然性」。尤其大台北是台灣最主要的都會區，在土地稀缺、投資置產需求旺盛下，即便未來人口負成長情況加劇，受衝擊程度也會比偏鄉來得低。