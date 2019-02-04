三鶯好山好水 價親民掀移居潮

▲三鶯地區房價親民。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

台北市房價貴到驚人，有意購屋換屋的民眾，積極轉向新北尋覓具備三好「好環境、好便利、好親民」的新居，雙北市各區受惠於便捷的道路軌道交通，許多老台北人想換房，卻因為買不起台北市新大樓，又希望生活品質能夠提升，寧可選擇拋棄住了半輩子的老宅，以時間換取空間選擇「更大、更新、更舒適」的全新大樓。

以新北市來看，新店、新莊、中永和房價不親民，加上人口密度高、生活品質多人共享，地狹人稠、街廓狹窄、人車擁擠、住商混合，以自住環境來看，非移居首選，若要找到兼具三好條件區域，以房價僅有台北市1/5行情價的三鶯地區，最獲買方青睞。

▲三峽老街。（圖／ETtoday資料照）

新北市三峽、鶯歌彼此一橋之隔，三峽早期有溪流匯集，舊市區甚早開發，三峽老街、鳶山、祖師廟、李梅樹博物館等皆是北台灣知名景點，鶯歌以陶瓷聞名，指名度第一的鶯歌陶博館、鶯歌老街、藝術村等， 匯聚龐大商機人潮，在雙北高房價擠壓效應影響之下，三鶯好山好水好環境，吸引老台北市民願意以時間換取空間，近期掀起一波移民熱潮。

住展雜誌統計最新市調顯示，2018年雙北市新建案銷售率最高的行政區，三峽以逼近7成位居第一名，雄冠北台灣，因供給量低，相對低單價、低總價，除了在地換屋需求高之外，外來需求也高。另外，專家表示，三峽旁的鶯歌，因供給量少，一有千坪以上大基地建案，又是品牌建商投資興建往往熱銷，三鶯共同優勢除了擁有好山好水好環境外，關鍵是價格相較於台北市與新北市第一環區域，價格還更親民，三鶯區舊市區建案銷售最熱原因，買方看重舊市區完善生活機能，加上素地一塊難求，因此舊市區一有新推案，往往吸引在地換屋客購搶買。

更重要的是，三鶯區成為新北房市高交易區域不是沒有理由，隨著政府建設逐步進入三鶯區，最具代表性就是捷運三鶯線計畫，工程如火如荼進行中，預計民國112年完工通車， 三鶯線起點為土城頂埔站，共設有12個車站，北可接軌板南線，南則保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高鐵及台鐵，公共運輸系統間轉乘無縫銜接，未來完工通車後，可促進土城、三峽、鶯歌區都市發展，提升三鶯地區可及性。此外，鶯歌興建中的建設還有新北市美術館、三鶯大橋擴建計畫，看出三鶯區優質潛力。

▲櫻花學外觀。（圖／ETtoday資料照）

三峽難得千坪大基地「櫻花學」，基地位在中園國小旁，與鳶山樹海為鄰，上市品牌櫻花建設首次前進三峽，獨特選地哲學堅持精心選地、細心規劃、用心施工、貼心服務、安心樂居，以雙北豪宅團隊精工細做，戶戶邊間、3~4房規劃，離三峽老街不到700公尺。生活機能便利，開車接軌64、65雙快速，快速串連北二高，有多線公車連結新板府中、土城頂埔、中和景安三捷運站，生活採買仰賴公有市場早市、黃昏市場、連鎖超市大賣場，生鮮採買應有盡有。

▲長虹陶都。（圖／ETtoday資料照）

另外，鶯歌指標案「長虹陶都」，主推3~4房產品，由台灣上市建設公司長虹建設（5534）所投資興建，專案經理林浩瀚表示，「長虹陶都」為長虹建設在鶯歌的首發案，以台北市規格打造，好地段、好品牌、台北市豪宅規劃團隊、33項豐富公設，加上中山路一帶多年未有千坪大基地推案，是本案公開以來熱銷75成的原因，入住率已經超過6成。另外，交通也便捷，步行750米到鶯歌火車站，搭乘火車19分鐘到新板特區、30分鐘到台北車站，透過火車通勤南北，房價卻相差很大。