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廣豐vs擴大 八德兩重劃區連袂衝買氣

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財經中心／綜合報導

大桃園房市循著「先中山、後二高」的發展軌跡，南崁、桃園等中山高銜接區域，均價率先站穩每坪25~30萬，近年這股熱潮開始轉向二高沿線，包括八德、青埔，紛紛被上市櫃建商鎖定，成為新興的推案熱區。其中，擁有成熟的生活圈八德，都市發展一直相當穩定，早在民國84年，境內就達到15萬人的縣轄市標準，同時也是桃園市人口密度第二高的城市，僅次於桃園，尤其北二高鶯歌系統開通後，交通動線延伸至市區，加速區內人口移入，除了傳統的大湳商圈，八德擴大重劃區的加入，讓房市有了進一步的發展籌碼。

▲國道軌道系統，串連桃園與大台北。（圖／ETtoday資料照）

▲國道軌道系統，串連桃園與大台北。（圖／ETtoday資料照）

總面積達164公頃的八德擴大重劃區，是北桃園現階段腹地最完整的重劃區，不僅區內擁有建德、豐德兩條50米道路，尚有3千餘坪的建德公園，對面則是占地4043坪的北區青少年活動中心預定地，統包工程已於今年5月順利決標，計劃興建立3棟建築物，包括以青少年活動為主的「桃漾館」、含公托及親子館的「桃寶館」及「非營利幼兒園」，立面外觀以積木堆疊為設計概念，預計2020年11月試營運。

然而，最受地方期待的重大建設，莫過於今年10月15日正式動工的捷運綠線，路線總長27.8公里、共21座車站，預計2025年完成通車，其中G01預定站體位置便在建德路、興豐路口。
其次，市政府已計畫增設八德第二交流道，預計由50米豐德路延伸寬度30米、長度450公尺的聯絡道銜接國道3號，同時另一端的大溪區也由大鶯路增設連絡道銜接，換言之，日後可直接由此道避開傳統易壅塞路段，直接連接國道3號。

▲八德地區量販店生活機能便利。（圖／ETtoday資料照）

▲八德地區量販店生活機能便利。（圖／ETtoday資料照）

值得一提的，現階段本區與桃園一線區域相比，新案價格仍可見到1字頭，依照首購與換屋產品的定位與規劃不同，每坪合理成交價格約在18~23萬元，產品類型多為2~4房格局，總價門檻也控制在1200萬元以內，使得剛性自住買盤持續湧入，包括「景森」、「遊CITY」等成屋案穩定去化。
由雲景建設所資興建的「景森」，基地面積564坪，地點緊鄰八德棒壘球場，附近尚有仁德、湖濱和興豐三座公園，同時近捷運綠線G02站，公設包含接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、桌球室等項目，單純84戶住宅社區，規劃24~40坪、2~3房產品，總價478萬元起，符合首購客層區間。

同在仁德路上的「遊CITY」，基地面積逾1600坪，150米的建築面寬加20米的臨路退縮，形成極為舒適的公共走道空間，全案住宅單位共計194戶，且雨遮不計坪不計價，規劃27~47坪、2~4房單位，現推出788萬元起買47坪4房優惠專案，配合2年免管理費以及室內高坪效規劃，吸引不少換屋客層目光。

八德另一個銷售熱區則是介壽路旁的廣豐重劃區，因本身即位在大湳商圈，重劃初期便已佔得機能優勢，除了占地8600餘坪的廣豐新天地外，緊鄰的1.6公頃廣豐生態綠地公園，更是現階段區域最具規模的綠地設施，同時一旁介壽路、忠勇西街有捷運綠線G05站站體，基本面籌碼極度充足，而握有最後一塊完整建地的桃大機構，在今年4月所推出的預售案「桃大誠」，一公開便席捲北桃園自住市場，引發業界及買方熱議。

▲八德公園綠地多。（圖／ETtoday資料照）
▲八德公園綠地多。（圖／ETtoday資料照）

和同區同質個案相比，「桃大誠」個案基本面具備顯著優勢，建築團隊由李天鐸、盧俊廷以及唐忠漢三位名家聯手操刀，以區域之最的規劃尺度搭配合理總價門檻，加上桃大長期深耕八德市場的品牌知名度，開案七個月銷售超過500戶；該案共計住宅586戶、店面1戶，於社區前方劃設1200坪的開放空間未來將鋪陳為綠意公園，此一設計使得部分戶別擁有等同千坪公園第一排景觀，規劃23~49坪、2~3+1房格局，另有58~101坪的特殊戶別。

關鍵字：房產桃園八德廣豐

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