低總價熱席捲園區客　竹苗重劃區小宅賣翻

▲低總價產品成為市場主流。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

園區客的高所得與特殊購屋習性，是支撐新竹地區房市長年相對穩定的重要因素，發展自成一格，而除了新竹市、竹北市等地常見園區客的購屋蹤跡，近年距離竹科車程20分鐘的苗栗竹南基地設立，也因園區客的進駐與相對低價優勢，吸引不少建商前往推案，其中又以緊鄰竹南科的大埔重劃區最火熱。

根據房仲業者的統計，新竹地區10年來房價漲幅約6成，雖然漲幅比不上北北桃地區顯著，但卻是北台灣房價最抗跌的區域。與2014年房市高點相比，新竹地區大樓的平均房價幾乎未見回檔修正，相較之下，其他主要都會區，房價與2014年高點相比都有10%左右的明顯跌幅。

業者指出，新竹因為房價水準相對較低，加上有高所得竹科新貴的穩定購屋需求，是支撐新竹地區房價抗跌的主因，近年新竹市成屋市場的交易價格不僅未見衰退，甚至仍在緩緩走高，顯見竹科經濟已撐起新竹房市一片天，而園區客的購屋動向，更是新竹房市與業者必須時刻掌握的重要資訊。

業者進一步分析，新竹地區的平均薪資水準為全國之冠，但房價所得比卻維持在9倍以下，明顯低於北市的15.6倍，以及新北市的12.7倍，貸款負擔率約36%，也都低於雙北市動輒5成以上的水準，在房價合理與產業強勁支撐的帶動下，使得近年新竹地區房市表現較不受大環境不景氣影響。

▲低總價可買到小宅，受到園區客歡迎。（圖／ETtoday資料照）

業者指出，新竹房市結構多為雙薪家庭，且組成主要是園區客加上老師，家庭所得水準對比房價，負擔並不重。不過，由於並非所有園區客一開始都是高所得，單身的園區客佔比也不少，在少子化的趨勢下，即便是新婚夫妻，也有不少是頂客族，或是只生1胎的小家庭，使得近來竹科與竹南科周邊，新推案多以小宅為主。

例如距離新竹科學工業園區最近、被視為「竹科門戶」的關埔重劃區，在整體房市回溫帶動自用與置產需求買氣下，成為新竹炙手可熱的區域，吸引多家建商搶進，興富發建設也與全球人壽合作，推出超大量體個案「竹科悅揚」，產品即以24~38坪的中小坪數為主。

該案業者表示，新竹市的關埔地區無論是在所得、人口結構上都非常類似台北，有新天龍國之稱，除了自住客層，也吸引非常多置產客。而區域內有規劃商業地，商業大樓將以空橋串連，足以想見未來商業行為的興盛，加上周邊有明星學校、各式大型商場的進駐，生活機能將快速成型。

業者指出，該區客層不僅吸引自住客，且以新竹科學工業園區的員工為主，在這裡工作久的員工也會想在周邊置產。由於絕大多數的人會以2房為標準來擇屋，「竹科悅揚」便主打最輕盈總價，並以輕鬆付款條件主攻年輕首購族與在地工作者，2房總價千萬元內、618萬元起就能當竹科房東。

▲科學園區。（圖／ETtoday資料照）

至於同屬一個都市計劃區域的苗栗縣頭份鎮與竹南鎮，不僅已連袂發展形成雙子城結構的「頭份竹南生活圈」，近年在新竹科學園區竹南基地（竹南科），以及平均1字頭房價的帶動下，房市熱度持續升溫，最具指標的竹南運動公園與大埔重劃區主幹道周邊，指標新案單價甚至可上看2字頭。

當地業者指出，大埔房價約僅新竹、竹北的2/3，且經由頭份交流道或國道二號到竹科與竹北，即便是輕微塞車的情況下，也都可在半個小時內到達。由於多花30分鐘的時間就可省下可觀房價，使得當地房市不僅吸引竹南科的上班族，也受到竹科年輕就業人口的青睞，小宅產品因總價更低，尤其受歡迎。



以區內指標案「唐寧1號」而言，規劃30坪2房與39坪3房，30坪的2房含車位總價只要650萬元，且面臨大埔重劃區最寬敞的主幹道科專七路與大埔十街轉角，居重劃區中心點的位置，加上基地1700坪、戶戶邊間與獨立陽台、所有衛浴均有開窗等規劃，完工半年銷售即已超過6成。

業者看好，在竹南科的就業人口與竹科外來客層的帶動下，頭份竹南生活圈的房市剛性需求會愈來愈強勁，加上當地的房價基期仍低，還有包括結合商業、娛樂、藝文活動等多功能的商業區規劃，以及運動公園、造鎮案的進駐等利多加持，房市發展潛力不容小覷。