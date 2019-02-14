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連鎖品牌「凱旋酒店」開幕！江南市場改建8年成內湖新地標

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▲內科首家連鎖飯店「凱旋」。（圖／凱旋酒店提供)

▲內科首家連鎖飯店「凱旋」正式開幕。（圖／凱旋酒店提供)

財經中心／綜合報導

凱撒飯店集團旗下第5個品牌「凱旋酒店」（Just Palace Hotel）於14日正式開幕，座落在內湖科學園區的蛋黃區域，前身為江南市場舊址，是台北市政府推動傳統市場現代化的第2件BOT案。內湖科學園區除了有AIT進駐，鄰近又有內湖5期重劃區吸引大型企業進駐，預計房市將會持續加溫。

▲內科首家連鎖飯店「凱旋」。（圖／凱旋酒店提供)

舊有的江南市場在2000年鑑定為高氯離子建築，台北市政府考量民眾使用安全，2010年經公開甄選後與甲山林建設股份有限公司及漢洋建設股份有限公司簽訂BOT案投資契約，改建後為地上9層、地下3層的建築物，其中1、2樓為家樂福超市，3樓以上則為凱撒飯店旗下的凱旋酒店進駐，共88間房走精品商務酒店路線。

▲▼柯文哲出席江南市場BOT案大樓啟用典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席江南市場BOT案大樓啟用典禮。（圖／記者黃克翔攝）

凱旋酒店與24小時營業的家樂福超市聯手，結合飯店與便利購超市的優勢，提供房客購物免費運送回房服務。凱旋酒店總經理楊竫如表示，自去年12月試營運以來，住房率達4成以上，主要客群為內湖科學園區的商務旅客，假日則有中南部與國外家庭客入住，加上位於內湖、信義及南港交會點，絕佳地理位置加持下，成為當地指標性飯店。

根據內政部資料與台灣房屋智庫數據，內湖科技園區周邊房市在2017年平均每坪為58.6萬元，到了2018年則為61.1萬元，年漲幅4.3%。內湖科技園區有AIT進駐，，而5期生活圈已吸引台塑以187億元購入T‧CBD新總部，加上大型企業持續投資，預計將會再帶起區域房價上揚。

關鍵字：凱薩飯店凱旋酒店內湖科學園區江南市場BOT

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