夾娃娃機月賺1萬剩500！達人曝西門町「快癌症病發了」：等房價下跌

▲由於在短時間太多人湧入娃娃機市場，導致利潤變少。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

全台登記的夾娃娃機台有近8000家，佔領全台灣大街小巷，但現在已開始退燒了，甚至爆出有台主一個月能賺1萬元，現在月賺只有500元的心酸，只能認賠收起。房市專家Sway在臉書分析說，當商圈出現娃娃機，就像是得到癌症一樣，代表生病了，現在娃娃機撤出就是病發，「別再帶小孩去夾娃娃了，說到底對房價下跌是有幫助的。」

根據財政部主計處最新統計資料，六都去年2018年1至10月共有7976家稅籍家數，累計實徵稅額突破2億元；其中第1、2名的新北市與台中市分別占1,380、1,285間，第3、4名的高雄市、桃園市也有856、847間，最後2名的台南市、台北市也有626、614間。

▲夾娃娃機裡的物品什麼種類都有，連泡麵都能夾 。（示意圖／記者陳弘修攝，與本文無關）

雖然稅收數字可看出娃娃機店獲利有多麼地狂，但競爭力實在太大了，由於短時間內有太多人湧進市場，反而導致利潤大幅縮水，賺得錢越來越少，有一名台主還自我爆料說，以前巔峰時期，1個月能賺1萬元，現在每個月只能賺500元，嚴重甚至直接虧損。

在多方競爭之下，許多台主萌生生退場之意。據「經發局」統計，2018年就有85家歇業，許多還位在於精華地段或市區，士林夜市、淡水老街、通化街等商圈的娃娃機，生意與前幾年相較明顯冷清，東區幾乎都沒什麼生意，公館及師大路娃娃機店甚至都已收攤。

▲達人認為，西門町已來到房價轉折點。（圖／記者屠惠剛攝）



面對娃娃機台退燒，房市專家Sway在粉專「Sway房市觀測站」PO文分析說，娃娃機之前只能暫時擋住房價下跌的缺口，但現在擋也擋不住了，要潰堤了，因為擋的不只是店面租金，而重要的是商圈與旁邊的住宅圈，因為投資客都要閃人了。

Sway以娃娃機店人潮仍眾多的西門町為例說，現在看似還是很旺，但其實已經到了房價轉折點，娃娃機主也要閃人了，而萬華區的房價也開始出現腰斬建案，頂級豪宅則是沒有人過問，加起來就是「大家都在等房價多跌一點」。

▲現在很多娃娃機猶如空城般，很少有客人上門。（圖／記者黃君瀚攝）

Sway解釋說，因為商圈是由住宅圈及人口圈而成型，現在若是有空置的店面，第一是因為店租漲價，第二是因為接著而來的或是併行的商圈凋零，商圈要是沒了，那住宅圈也不會有搞頭了。

不過，娃娃機倒掉，或許對房價下跌有幫助。Sway比喻說，當商圈出現娃娃機，就像是得到癌症一樣，這個商圈生病了，要是娃娃機撤出，就是代表病發了，連特賣會都不會想進駐，就知道房東有多活該，「別再帶小孩去夾娃娃了，說到底對房價下跌是有幫助的。」

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▼最愛夾娃娃機的縣市比一比。（圖／翻攝自經濟部）

▼夾娃娃機店何時會全面退燒呢？（圖／記者陳韋帆攝）