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「空拍房仲」帶動農地買賣！　林峻央：客戶不再只是看到一堆草

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▲▼田中央執行長林峻央。（圖／田中央授權提供）

▲田中央執行長林峻央。（圖／田中央授權提供，下同）

實習記者魏雅芬／綜合報導

過去農地買賣常受到距離、天氣、環境等等影響，有些買家到現場才發現雜草過多無法進入查看，或是難以看到農地全貌，因此田中央網路科技公司就首創「空拍機」技術應用於農地買賣。執行長林峻央表示，「用俯視的角度拍攝土地，不僅能清楚界定範圍，也能直接給買方更多真實影像」，買賣交易比以往成長1倍，託買賣件數也增加近2倍。

▲▼用空拍技術買賣農地的方式興起。（圖／田中央授權提供）

▲空拍方式看得更清楚，減少照「騙」情形。

林峻央指出，「早年帶顧客看農地時，往往看到的是東一堆草、西一堆草」，看不出土地整體風貌，後來他受到齊柏林《看見台灣》的啟發，發現透過空拍機的方式，可以大幅提高買賣效率，「這1年多來已經累積了1000多筆物件」，目前還有許多房仲業也來找他幫忙，請教他如何操控空拍機。

他透露，「農地空拍平台意外掀起一場產業革命」，使用空拍做銷售被消費者視為是一個「非常高級且有趣的服務」。

▲▼用空拍技術買賣農地的方式興起。（圖／田中央授權提供）

▲空拍技術促成買賣、提升了農地流動性。

此外，公關經理于靜芳也表示，「有很多農地的持有者是老農民，他們不知該怎麼提高曝光度」，因此田中央提供了一個管道，利用空拍方式突破環境限制，讓更多人看見農地全貌，也給青年農民種植作物或蓋農舍的參考平台，促成「南地北賣、東土西賣，提高了農地流動性。」

行銷總監吳宗玹還說，去年有客戶找田中央用空拍做銷售，市場反應極佳，「因為普遍的地主都認為說用空拍在賣比較快、曝光的機會比較大，事實也真的是這樣」，甚至那位客戶「整個業績成長了50%，在他們那裡幾乎算是稱霸了」，從接到物件到賣出去只花了2個星期。

他表示，目前台灣農地交易量最大的縣市是宜蘭、雲林、苗栗，農地搜尋量前6名則依序是台南市、桃園市、高雄市、台中市、新北市、台北市。

雖然現在有越來越多青年返鄉投入農業，但農地買賣前仍需注意相關法規。興建農舍必須向直轄市主管機關核定，而且申請人一定要是農民，農舍面積不能超過農業用地面積的10%，如果違反相關規定會被要求拆除農舍、回復原狀，還有可能要負上區域計畫法刑事責任。

關鍵字：房產田中央農地空拍林峻央

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