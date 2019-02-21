台北好野人真正多！中高總價交易三大熱區

▲台北市中高總價房屋交易呈現持平盤整局面。（圖／記者陳韋帆攝）
記者黃靖惠／綜合報導
天龍國好野人還真不少！根據永慶房產集團最新公布數據，台北市中高總價產品、超過4000萬元，最近三年交易量趨緩、漲幅不明顯，顯示仍呈現持平盤整局面，而大安、中山、內湖三區為交易熱區。
永慶房產集團根據實價登錄揭露資料，統計北市近三年總價超過4000萬元房屋交易量趨緩、漲跌幅都不到1％，一坪平均要價84.2萬元。
再進一步分析個行政區域，會發現北市總價超過4000萬元的中高總價房屋住宅交易量，大多集中在大安區（15.2％）、中山區（14％）、內湖區（12.4％）三區。
對此永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，北市中高總價住宅單價從2016年84.4萬元，小幅下跌至2017年84.0萬元，跌幅0.5％，2018年微漲0.4％至每坪84.2萬元，房價呈現持平盤整的局面。
謝志傑補充，去年11月底九合一選舉結束，大選干擾解除後，民眾購屋步調轉趨積極，選前遞延、觀望的買氣回籠，回復房市正常供需狀況。
天時地利不動產總經理張欣民表示，以大安、中山兩區算是房市蛋黃區，而內湖因離市中心較遠，屬於算是蛋白區，今年度有不少中高總價豪宅產品持續推出，或者仍在醞釀中，再加上去年底台商資金回流，今年應該會持續延續下去，所以只要新案產品規劃、地段不錯，應該會交出不錯的成績單。