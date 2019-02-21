ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台女1500萬買澳洲房！180坪豪華裝潢+室外游泳池…網羨慕瘋喊：想移民　

ETtoday新聞雲

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣房價高昂，許多年輕人工作一輩子也不一定買得起。近日一名台灣女孩在澳洲買下一棟600多平方公尺（約180坪）的別墅，不僅有2個超大車庫、開放式廚房、大坪數臥房，甚至還有戶外游泳池，要價僅新台幣1500萬元，讓不少台灣網友都直呼好想住進去。

一名曾在澳洲生活的女網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，她在臉書上追蹤的一名旅澳的台灣女孩近日在澳洲置產，總坪數180坪的大房子只要1500多萬元，她將該棟別墅的照片分享到社團中，直呼看到這麼棒的房子真的好想回澳洲居住。

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲房子內部相當寬敞舒適，還有超大開放式廚房。（圖／翻攝自爆廢公社）

該棟別墅前庭有一個大花園，本體是棟外型簡單大方的2層樓建物，2樓主臥房外還有一個大陽台，其他房間也有大面積窗戶，此外房子內部的設計也相當寬敞舒適，開放式的大廚房簡單俐落，臥房的裝潢也非常別緻，後院還有一個室外游泳池，看起來非常豪華。

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲後院還有一個室外游泳池。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到這個澳洲豪宅的照片紛紛直呼好羨慕，「台灣1500萬只買得到一層公寓吧」、「1500萬就能買這種房子，我還不想辦法移民一波」、「比台灣的便宜多了」、「看看台灣1500萬能買啥」、「我覺得很讚」、「才1500萬真的物超所值」。

但也有不少人認為這樣的房子一定很偏僻，「看位置吧，如果偏遠的就還好」、「離最近的超市只有30公里而已，還好」、「前不著村後不著店...半夜還有一堆動物來敲門」、「是郊區吧，出入要開車，去超市要開1小時車」、「應該很偏僻吧，澳洲好地段也是很貴的」。

《ETtoday新聞雲》記者實際上澳洲房屋買賣網站查詢，該間房子位在布里斯本的住宅區，雖然離不在市中心，但離市區也不是太遠，附近就有一個大公園，還有不少學校，總共有4個臥房、2間浴室和2個車庫，在網站上的標價是58萬5千澳幣（約台幣1300萬元）。

關鍵字：爆廢公社澳洲豪宅置產移民房產紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3910

影／當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘狂吞7.5瓶」泛淚　摸摸肚皮秒振作：為了兒子

懷孕期潛藏妊娠糖尿病的危機，大部分孕媽咪也都要進行檢測，說到這孕婦們不禁面有難色。懷有23周身孕的何青蓉，今天到醫院篩檢，抽完血後，她必須在5分鐘內，吞下7.5瓶的糖水，儘管像暈車一樣超想吐，但她只能..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3910

住宅密度高！台灣24hr吵翻「日本安靜到以為沒人住」…網揭2大關鍵原因

日本是台灣人旅遊的熱門目的地，也有不少國人前往留學或工作。一名網友在PTT八卦版上發文，他在日本大阪觀察了好幾天，發現各地的住宅區不論早上、中午、晚上或半夜都非常安靜，甚至感覺好像完全沒有人住，回到台..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3909

影／大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」一翻…4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG了

產品包裝到底有多重要？一名女網友日前到賣場買餅乾飲料，拿了一罐黃色瓶蓋、透明瓶身的「礦泉水」，翻過來看品名時，她忍不住直呼「剛剛以為是礦泉水，差點把這罐喝下去」。看到照片後，其他人也傻眼「這種包裝，小..

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3714

影／大嬸Costco門口攔人「我沒卡可跟你嗎」　他說走掉原因！網戰翻：正妹就可

如果是您會怎麼做？一名男網友準備逛好市多（COSTCO），在門口被一名大嬸攔下，他聽完對方的來意後，不理她直接走掉。對此，網友有兩派看法，不少人說，如果是正妹的話可通融，讓原PO又留言回應，「我繳了會..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3909

青苔妹鞋帶鬆了！ 檔車騎士「紅燈7秒煞氣一綁」帥炸　超暖畫面曝光

暖炸！網友吳玟慧在心北市汐止等紅燈時，恰巧看見旁邊的女騎士鞋帶沒綁，提醒後發現對方無法自理，便出手相助，溫暖又帥氣的畫面PO網後瞬間引起網友熱烈討論，還有網友發現女騎士的車「青苔」很多，開玩笑說「那台..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3909

影／賓士車牌驚見「使」！台中哥一看嚇傻　網揭權貴真相：犯法也沒事

台中一名男網友開車行駛在快速道路時，發現前方一輛賓士S450車牌超級怪異，沒有英文符號，僅有3個數字，而且牌子最前方還有一個特殊的字「使」，讓他超級驚訝，趕緊上網詢問網友，才知道前方身分來頭可大的。

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3908

《還願》實況亂劇透！網狂刷留言暴雷…外國實況主嘆：討厭台灣人

以《返校》一作揚名的赤燭遊戲，其新作《還願》19日上架後引起風潮，海內外的玩家紛紛實況遊玩，《還願》更是拿下1200個好評，還包辦暢銷榜的冠亞軍。但有網友表示，台灣許多網友看完實況後跑到國外實況主的台..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3909

影／民報小編忘切帳號嗆蔡英文！　簡體字留言「丟台灣人的臉、不支持妳連任」

總統蔡英文20日發表迴廊式談話，強調「不接受消滅台灣主權的協議」。媒體「民報」轉貼該臉書直播連結，吸引網友觀看，沒想到小編疑似忘記切換帳號，竟在留言處以簡體字回應，「丟台灣人的臉、不支持妳連任」，引起..

19小時前

新北小宅春節熱賣5.5億元　副都心、中和爆買氣

春節期間各建案紛紛傳出熱銷消息，遠雄（5522）發布最新銷況指出，新北部分新莊副都心、中和左岸區域，春節期間分別達到4.3億以及4.7億元高達9億元的成交量。遠雄表示，副都心建設到位，讓當地房市熱度提升不少，左岸則具有水岸風景、捷運、低密度等優勢，部分建案在春節熱潮也已近乎完銷。

32分鐘前

房地產別亂買／房仲業務大軍壓境　我該怎麼選？

張小姐想買桃園藝文特區的中古屋，於是找上房仲業務代為洽談，後來終於看上一間開價658 萬元的房子。過程中，房仲業務表示可幫忙張小姐談到逾8 成，約560 萬元的優惠貸款，但誰知簽約後銀行竟表示只願核貸6 成，約400 萬元的條件。這下子張小姐發現自己根本無法負擔

33分鐘前

讀者迴響

熱門新聞

房東月租「2萬→40萬」她傻眼..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

台女1500萬買澳洲房！180..

天母精華地大樓價跌 一坪變4..

買房變屋奴　但能租屋一輩子嗎？

24歲房仲帶看兇宅亂解上吊繩索..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

988元買福袋抽房屋大獲好評　..

台北花園地租飆120萬　住戶出..

最新新聞更多

台女1500萬買澳洲房！180..

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大..

想換屋！夫：買我名才付貸款　她..

主播買房告別10年租屋：投資報..

法拍屋5大致命傷屋主小心被煞！..

台北花園地租飆120萬　住戶出..

全最貴停車場　市值暴跌58億

桃園首座社宅　明開放申請

翻新40年老屋！他花130萬打..

包租婆驚：回家要細看住火險保單

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366