台女1500萬買澳洲房！180坪豪華裝潢+室外游泳池…網羨慕瘋喊：想移民　

▲一個台灣女孩在澳洲花了1500萬買了一間180多坪的房子。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣房價高昂，許多年輕人工作一輩子也不一定買得起。近日一名台灣女孩在澳洲買下一棟600多平方公尺（約180坪）的別墅，不僅有2個超大車庫、開放式廚房、大坪數臥房，甚至還有戶外游泳池，要價僅新台幣1500萬元，讓不少台灣網友都直呼好想住進去。

一名曾在澳洲生活的女網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，她在臉書上追蹤的一名旅澳的台灣女孩近日在澳洲置產，總坪數180坪的大房子只要1500多萬元，她將該棟別墅的照片分享到社團中，直呼看到這麼棒的房子真的好想回澳洲居住。

▲房子內部相當寬敞舒適，還有超大開放式廚房。（圖／翻攝自爆廢公社）

該棟別墅前庭有一個大花園，本體是棟外型簡單大方的2層樓建物，2樓主臥房外還有一個大陽台，其他房間也有大面積窗戶，此外房子內部的設計也相當寬敞舒適，開放式的大廚房簡單俐落，臥房的裝潢也非常別緻，後院還有一個室外游泳池，看起來非常豪華。

▲後院還有一個室外游泳池。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到這個澳洲豪宅的照片紛紛直呼好羨慕，「台灣1500萬只買得到一層公寓吧」、「1500萬就能買這種房子，我還不想辦法移民一波」、「比台灣的便宜多了」、「看看台灣1500萬能買啥」、「我覺得很讚」、「才1500萬真的物超所值」。

但也有不少人認為這樣的房子一定很偏僻，「看位置吧，如果偏遠的就還好」、「離最近的超市只有30公里而已，還好」、「前不著村後不著店...半夜還有一堆動物來敲門」、「是郊區吧，出入要開車，去超市要開1小時車」、「應該很偏僻吧，澳洲好地段也是很貴的」。

《ETtoday新聞雲》記者實際上澳洲房屋買賣網站查詢，該間房子位在布里斯本的住宅區，雖然離不在市中心，但離市區也不是太遠，附近就有一個大公園，還有不少學校，總共有4個臥房、2間浴室和2個車庫，在網站上的標價是58萬5千澳幣（約台幣1300萬元）。