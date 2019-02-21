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住宅密度高！台灣24hr吵翻「日本安靜到以為沒人住」…網揭2大關鍵原因

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▲日本街道。（圖／Pixabay）

▲日本的住宅區超安靜，甚至讓人以為根本沒人住。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

日本是台灣人旅遊的熱門目的地，也有不少國人前往留學或工作。一名網友在PTT八卦版上發文，他在日本大阪觀察了好幾天，發現各地的住宅區不論早上、中午、晚上或半夜都非常安靜，甚至感覺好像完全沒有人住，回到台灣卻不分時段都有噪音，讓他很納悶是日本的建材比較好，還是日本人真的比較安靜。

對此有網友認為住商分離是一大主因，台灣純住宅區比較少，大部分都是住商混和，「覺得住商混合是最大的原因」、「好像住商分離比台灣明確」、「其實台灣的純住宅區還是蠻安靜的，頂多偶爾吵一下下」、「日本比較沒夜生活，差不多的衛星城市，日本晚上就洗洗睡了，台灣還很多商業活動」。

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣大部分的都市規劃都是住商混合，到了晚上仍有不少商業活動。（圖／記者黃士原攝）

還有人點出日本文化很怕打擾到別人，其實是蠻有壓力的，「日本人會考慮別人」、「那種安靜其實很可怕，是會發瘋的。甚至看過日本人不敢在住宅區拖行李箱，一個女生手提20吋行李在走只為了避免發出噪音」、「日本人與其說是不給人添麻煩，是把別人都看成在給自己添麻煩」。

但也有網友覺得日本的約束力太強了，甚至有時候反而完全失去原本自然的風味，「向日本看齊是很好的一件事，但不要妄自菲薄自暴自棄。因為很多方面日本是幾近偏執，台灣在學習過後，就算一直趕不上他們也至少還是世界前段。」

▼日本人相互約束力強，處處都擔心打擾到其他人，生活非常壓抑。（示意圖／Pixabay）

▲日本,日式建築 。（圖／pixabay）

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關鍵字：PTT八卦版日本住宅區台灣安靜

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