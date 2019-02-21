長春建國都更案等12年終開工　建商老董：整合到小孩子都生了

▲建商老董李文造感嘆都更計畫都要等上10年，整合到小孩都生了。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

位在台北市中山區長春路和建國南路口的都更案耗時12年，終於在20日正式開工。主導都更計畫之一的建商老董李文造感嘆表示，都更計畫平均都要等上10年，其他的還有花到16年，從還沒結婚，整合到小孩子都生了。

該案位在長春建國路口的精華路段，儘管打出中坪數來吸引客戶，但都更程序一拖就超過10年，最後終於能夠拿起金鏟動土，正式進行開工。李文造表示，現在都更許多程序都要整合，每個人的意見也不同，起碼都要超過10年才能動工。

▲位在台北市長春建國路口的都更案耗時12年終於動工。（圖／翻攝自Google Maps）

除了長春建國路口的案子，在忠孝詠吉段更是耗時16年，從2002年喊出都更消息，歷經200多場公聽、審議會，終於在2018年開工。建設公司總經理李耀中表示，當然希望在行政流程可以更簡化一些，但都更就是沒辦法，一般流程就是要走這麼久。

都市更新意指為了復甦都市機能、改善居住環境和增進公共利益等目的，對土地開發再利用，由政府評定或受理民間申請劃定更新地區與更新單元，實施重建、整建與維護。