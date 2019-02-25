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受不了劏房！香港露宿者創6年新高　448人夜宿「24小時速食店」

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▲ 越來越多香港人買不起房子，「以24小時速食店為家」的人數已經高達448人 。（圖／翻攝Alexis Kauffmann推特）

大陸中心／綜合報導

近年來，香港無家可歸的人數有明顯上升趨勢，許多人買不起房子，只能選擇露宿街頭，或是在麥當勞等速食店過夜。香港社區組織協會24日發布一項最新調查，結果顯示，截至2018年年底為止，香港露宿野外的人數創下了6年來最高紀錄，由780人上升至1270人，增加高達62.8%。就連夜宿速食店的人數，也在6年間暴增了將近8倍。

社區組織協會在去年11月初開始，陸續走訪全港109間的「24小時營業」的速食店，推算出目前「以24小時速食店為家」的人數竟然高達448人，相較於2013年香港城市大學類似調查的57人，增幅達7.8倍。其中，又以九龍西的「速食店無家可歸者」最多，佔總人數41.5%，其次則是新界西，佔總人數的19.87%。這些「速食店無家可歸者」住在速食店的時間，平均長達1年半。

除此之外，女性「速食店無家可歸者」的人數也是有增無減。在448人當中，女性比例佔了16.1%，人數高達72人，相較2013年的14人，人數增加不少。在社會福利署截至去年12月底的數據也可以看出，女性無家可歸者的比例佔全部登記露宿者的10.2%。

▲ 許多香港人買不起房子，只能住在塞得進一張床大小的「廁所劏房」中。（圖／視覺中國）

一名女性「速食店無家可歸者」May May（化名）透露，自己目前正領取7000多元的綜緩（綜合社會保障援助計劃； Comprehensive Social Security Assistance），僅管這筆津貼有3650元是用在房租上，但3000多元的租金最多卻只能租住衛生環境惡劣、又狹小的劏房。

她說到，「任何你能想像到的生物，劏房都可能出現，更可怕的是這整房子床蝨一大堆，整天咬到我都流血了」。因此逼不得已之下，她成為「麥難民」，寄宿麥當勞內。不過，雖然麥當勞內沒有蟲類、老鼠等生物，但店員時常會對無家可歸者惡言相向，每天也會「準時」叫醒他們，讓他們幾乎沒辦法好好的睡上一覺。


▲劏房。（圖／視覺中國）

對此，社區組織協會幹事吳衛東提到，造成這樣的情況，責任必須歸咎於政府。政府應該增加資助住宿服務的宿位，特別是女性的宿位，畢竟當前女性宿位只有5個，佔整體宿位的3.1%，顯然嚴重不足。另外，資助宿舍的住宿也僅限於6個月，這麼短的時間實在難以讓無家可歸者處理好生活問題、備妥租金再找好房子，「政府應該參考看看美國紐約的方式，延長資助宿舍的住宿期到3年。」

關鍵字：遊民香港露宿無家可歸速食店麥難民劏房粵港澳要聞

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