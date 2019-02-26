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林東芳牛肉麵新店址月租金近30萬元　每日得賣50碗以上才夠付

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▲林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）

▲林東芳牛肉麵下個月將搬家。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／綜合報導

南韓男子天團BIGBANG來台指定美食「林東芳牛肉麵」，預計將在3月11日搬到位於台北市八德路二段的新店址，據了解每月租金將近30萬元，如果不計算水電、食材等營業成本，光是要賺到每月租金就得天天營業，且每日至少必須賣出50碗。不過，房仲業者分析，新店址路段租金一坪約4000元，平均店鋪投報率達4％，林東芳牛肉麵搬家，其實有助於帶動區段店鋪的租金。

林東芳牛肉麵曾在DailyView網路溫度計的統計中，奪下十大牛肉麵冠軍，更是南韓男團BIGBANG來台指定一定要吃的美食，還被CNN列為台北8大牛肉麵名店之一。業者去年才搬到台北安東街，日前又再度於店門口拉起紅布條公告，將在3月3日到10日間公休搬家，3月11日起於八德路二段322號的新店址重新開幕。

雖然新店址距離現在的店面只有200公尺遠，走路不用5分鐘就會到，這次業者搬家還是引起外界討論。在《591房租交易》網站上輸入林東芳牛肉麵的新店址「台北市八德路二段322號」，會發現隔壁320號透天店面的出租訊息，整棟坪數100坪，月租金則要27萬5000元。

▲林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）

▲新店址距離現在的店面約200公尺。（圖／記者黃士原攝、翻攝自Google地圖）

▲林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺。（圖／截自google地圖)

由於業者2018年曾調漲店內餐點，2月11日麵類再漲10元，牛肉麵小碗就要170元，大碗則要200元，如果不計算水電、食材等營業成本，光是要賺到每月將近30萬元的租金，相當於得天天營業並每日至少賣出50碗（以200元計算）。

不過，台灣房屋智庫分析師陳炳辰認為，八德路二段這區域的店面少有交易紀錄，大多都是老店東，所以比較少有釋出的消息，加上餐飲業多集中在微風百貨一帶，該區段並非熱門商圈，一坪租金卻還需要4000元左右，平均店鋪投報率為4％，這次林東芳牛肉麵進駐，因為本身名氣很大，反而有利於帶動區段的店舖租金。

▼新店址隔壁的店面出租資訊。（圖／翻攝自591房屋交易網）

林東芳牛肉麵新店址隔壁的店面租金。（圖／翻攝自591房屋交易網）

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關鍵字：米其林林東芳牛肉麵

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