南韓天團指定名店搬新家　「吃貨」有望拉抬租金行情

▲林東芳牛肉麵又要搬家，新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）



記者黃靖惠／綜合報導

南韓男子天團BIGBANG來台指定要吃的美食「林東芳牛肉麵」，去年才搬到台北安東街，沒想到再公告搬離現址，新店位於原址的200公尺、在八德路二段上，房仲業者分析，該路段租金一坪約4000元，平均投報率達4％，該地段非熱門商圈，但因林東芳牛肉麵進駐名氣大，不一定要靠遊客聚集消費力，反而利於拉抬周邊店面段租金。

DailyView網路溫度計統計出，十大牛肉麵冠軍的「林東芳牛肉麵」名聲遠播，就連南韓男子天團BIGBANG來台指定要吃，也是CNN列出台北8大牛肉麵名店其中之一，是台北市超人氣的牛肉麵店，同時也在2018台北米其林指南中名列36家必比登推介其中之一。

「林東芳牛肉麵」去年才剛搬到台北安東街，沒想到日前再度公告要搬家，並在店外掛起公告及紅布條，新店面距離現址約200公尺，走路不到5分鐘，預計3月3日至10日公休搬家，3月11日於新店面重新開幕。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，該區段店面少有交易紀錄，大多為老店東，因此少有釋出消息，且地段不算熱門商圈，經營餐飲業多集中於微風百貨一帶，但一坪租金還是有4000元，平均店鋪投報率達4％。

陳炳辰表示，雖然該地段非熱門商圈，但是此次林東芳牛肉麵進駐，因為本身名氣大，不一定要靠遊客聚集，反而還有利於帶動區段店鋪租金。

▲林東芳牛肉麵又要搬家，新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）