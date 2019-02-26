月租30萬貴到爆　倒店浪潮打到基隆廟口了

▲基隆廟口夜市（圖／記者徐文彬攝）



財經中心／綜合報導

雙北老店熄燈號頻傳，引發商圈倒店浪潮，跟著變得蕭條，如今這波倒店潮大浪也打到雨港城，近期「基隆廟口夜市」周邊湧現新一波倒店潮，甚至有一條街接連出現4間店面空置，被居民戲稱是「倒店連線」。至於為何出現如此高空置率，當地房仲更分析，租金比台北貴、老店沒人接、網購電商崛起三點有關。

廟口夜市旁愛三路店面近期空置問題嚴重，一條街相連四間店全部倒閉，被附近居民戲稱是「倒店連線」，而據《好房網》報導房仲分析，廟口夜市倒店潮與三點有關，第一、店租比台北貴；第二、老店沒人接網；第三、購電商崛起。

「租金比台北貴」房仲分析，近來店租亂漲引發倒店潮，並舉出友人店面原先店租僅17～18萬，結果沒過多久，房東竟將租金漲到30萬，比台北租金還高，因無力承擔只能無奈關店，目前租金30萬元已是常態，甚至更多店租漲破30萬，許多人會認為，與其支付這麼高租金，不如去租台北。

下一代不願接手，房仲認為，近年願意接手家裡攤位的後代越來越少，大多往返雙北工作，因此老店大多頂讓或歇業；而且將上電商、網購產業鏈崛起，也衝擊到實體店面的生意。相同產品還賣得比較貴，那民眾就更不可能砸錢消費。