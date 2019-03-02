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雙北捷運宅一坪最多差10萬　 2原因舊屋打趴新屋價

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▲淡海輕軌,輕軌,捷運,新北捷運,淡水,列車,進出站,列車運行,軌道。（圖／記者謝婷婷攝）

▲淡海輕軌。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃靖惠／綜合報導

雙北地區築巢平均得15年不吃不喝才有辦法負擔房價，部分年輕族群更因為資金有限、只買得起老公寓或10年以上中古房，不過也別因此怨嘆住舊屋，因為部分地區舊屋比新屋更保值，根據市調統計，雙北捷運、輕軌沿線出現一手房屋賣得比二手房屋便宜的情況，而造成這種情況可能與兩原因相關，一是交易資料太少，二是該區段附近有保值的中古社區、或是平價新屋社區。

僑馥建經公司統計，去年前10個月雙北捷運、輕軌沿線房價，不少站點旁的新建大樓房價竟低於中古屋價格，換句話說，民眾用低於中古市場的價格就能入住新房屋。而中古屋價完勝新大樓地區包括，台北車站、士林站、復興崗站、淡江大學站、淡海輕軌的淡江大學站。

以捷運台北車站新屋價平均一坪59.2萬、中古屋價一坪73.9萬元，中間相差10萬元以上；士林站新屋平均一坪67萬、中古屋價一坪72萬元；復興崗站新屋平均一坪38.5萬、中古屋價43.4萬；永春站新屋平均一坪64.3萬、中古屋價82.1萬；淡海輕軌淡江大學站新屋平均一坪18萬、中古屋價22萬；淡海輕軌濱海義山站新屋平均一坪21.1萬、中古屋價22萬元。

僑馥建經公司總經理彭慶分析，一般大眾購屋時，普遍認定新屋價格高於中古屋價，但日前透過實價登錄資訊加以統計後，發現現實交易狀況並非如此，部分地區出現新大樓比中古屋更便宜的現象。

他推測，中古屋高於新屋價格可能與兩因素有關，其一是交易件數少於五筆以下，因此造成區段房屋價格偏低；其二，範圍內有較保值的中古屋社區、或這是平價新屋社區，比如淡水行政中心站、濱海義山站周圍有較平價的新社區，因此造成新屋低於中古屋價。

關鍵字：捷運僑馥建經輕軌淡海新屋舊屋

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