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日本激推凶宅查詢！「殺人魔分屍9人」噁房全曝光　台灣有9處放上網

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲預訂到便宜的住宿，不妨先查查房屋的相關背景。（圖／pexels，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

日本是許多台灣民眾喜愛旅遊的地方，不過如果遇到價格超級低廉便宜的房間就要注意了！因為日本當地有時發生凶殺案的凶宅改裝成「民宿」出租給國外觀光客使用，民眾要下訂民宿前，不妨先至網站「大島てる」查詢在地的凶宅，各大旅遊論壇討論區都非常推薦，而且這個網站除了標示著全球各地的凶宅之外，台灣也有9處被標示出來。

「大島てる」相當方便，地圖上立即可以看到被記錄的凶宅，也能輸入地址查詢，如果曾經有發生事故，那麼地點上就會有火焰的標誌，點選火焰，還能看到完整的地址、發生過的事件等，例如自殺、他殺、意外等，還有相關的死亡原因，甚至提供附近環境的照片。

▲日本網站「大島てる」可以查詢到事故凶宅。圖為「座間九屍命案」，凶手為白石隆浩。（圖／翻攝自「大島てる」網站）

▲「大島てる」詳細記錄每間凶宅。圖為「座間九屍命案」，凶手為白石隆浩。（圖／翻攝自「大島てる」網站）

▲▼日本27歲男子白石隆浩涉嫌殺害9人分屍。（圖／CFP）

▲日本27歲男子白石隆浩殺害9人分屍，警在房間內找到一堆屍骨殘骸。（圖／CFP，資料照）

《ETtoday新聞雲》記者隨意點一則，像是大阪心齋橋附近大樓公寓就曾有人墜樓身亡、在房間內被鄰居發現女性腐爛屍體、還有人深受精神折磨導致自殺、瓦斯外洩全家都罹難等，也有老人自然死亡的物件。而較大的命案，像是日本神奈川縣連環殺人魔白石隆浩在座間市綠之丘分屍8女1男，相關資訊也都詳細記載。這些檔案都刊登在網路上，供觀光客在訂民宿前查詢自己的房間是否曾經發生過命案。

►【延伸閱讀】「想死就來聊」殺人魔分屍9人幫解脫…一週殺1女！最重恐判7年

據了解，「大島てる」原本只限定東京地區，如今資料也已經延伸到日本全區，甚至包括日本以外的地方，台灣就有9筆事件，記者查詢，發現台灣的事件包括台北護理之家大火9人死亡、新北八仙水上樂園塵爆15人死亡、台南維冠金龍大樓因地震倒塌而造成114人死亡、台南歸仁情殺案等，其他案件內容還會附帶消息來源。

▲日本網站「大島てる」可以查詢到事故凶宅。（圖／翻攝自「大島てる」網站）

▲▼日本網站「大島てる」可以查詢到事故凶宅，台灣地點也查得到。（圖／翻攝自「大島てる」網站）

▲日本網站「大島てる」可以查詢到事故凶宅。（圖／翻攝自「大島てる」網站）

關鍵字：大島てる事故房凶宅命案分屍日韓要聞

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