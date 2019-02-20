毛毛der！24歲房仲帶看兇宅亂解上吊繩索　3個月中邪死亡

▲一名房仲在臉書自曝帶看凶宅過程。（圖／擷取自pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

房屋買賣過程中，房仲或多或少會遇到凶宅，而承接後所遭遇壓力與痛苦，更無法輕易對外人訴說，一名資深房仲在臉書社團表示，自己曾接下一間透天凶宅，因為事前不知道前屋主上吊身亡，帶看當日一同前往的女同事見到案發留下上吊繩索，未加思索徒手解開，最後發生中邪、死亡的情況，現在想起來，還是會全身起雞皮疙瘩。

一名自稱是資深房仲在臉書《靈異公社》社團PO文，自己是鐵齒無鬼神論者，直到承接下一間凶宅，而這間透天厝屋主多年前選擇在一至二樓樓梯處，用童軍繩上吊，而案發後童軍繩仍懸掛半空，沒多久就荒廢多年沒人住，後來亡者子女決定將這戶兇宅出售變現。

原PO表示，承接之前不知道是凶宅，而自己與一位女同事在不知情情況下帶人看屋，當天在一至二樓樓梯轉角處，發現了亡者自殺的繩索，而那位女同事徒手解開懸掛半空的繩索，當天傍晚同事回到公司後，就發生科學無法解釋的現象。

原PO指出，眾人準備開夕會時，那位女同事在自己位置上低著頭，其他同事們正吶悶怎麼了的時候，主管前去拍了拍她的背，霎時女同事瞬間站起身，雙手在空中亂揮舞，嘴巴發出來的聲音根本不是女孩子的聲音，但也聽不懂說什麼。

這時眾人大驚，原PO表示，當時有四位男同事試圖讓女同事坐好休息，卻完全無法制服眼前這位頭髮凌亂、面色慘綠女同事，事發後這位女同事就離職了，但其他同事仍有跟她家人聯繫，怎知三個月後，就得知這位女同事往生了，享年24歲。

最後原PO也有感而發，因為當時自己目睹事發全程，雖然隔了很多年仍極為震撼，之後也才查出，當時上吊身亡是一位男性，而該兇宅位於高雄市鳳山區，靠近瑞豐國小附近透天厝，目前出租給南亞人士居住中，而自己偶爾經過還是全身不舒服，起雞皮疙瘩。