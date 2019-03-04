ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退噁爛房客　房東「9條實用合約」爽收租金

ETtoday新聞雲

房間髒亂,亂七八糟,狗窩。（圖／記者周姈姈攝）

▲有些房客習慣不好，房屋變得超髒亂。示意圖，與本文無關。（圖／記者周姈姈攝）

文／羅右宸

三個步驟避開問題房客

大部分租屋族群都會透過網路或是路上廣告，看到聯絡資訊後打電話詢問可否看房，所以電話是房東篩選房客的第一關，有一些細節要注意，才能避免日後麻煩，並提升效率。因為篩選後緊接著是見面看感覺，聊天詢問過去的一些細節，最後再用有法律效力的合約，規範、保障出租方與承租方。

我以幾個簡單詢問示範：

1、電話篩選

在接電話時，租方都會口頭詢問網路上或是廣告上的房子租掉了沒；同樣的，我們也可以用幾個口頭詢問試探一下，你可以這樣試探：

租方：「×××先生，您好，請問網路上桃園市的那間月租8,000 元的套房租出去了沒？」（如果一開始口音很怪或是不禮貌、口氣很差，可以斟酌回答。）

房東：「那間已租出去了，之後會有其他類似的房間空出來。方便請教一下您在哪裡上班，怕您外地來的不熟，不知道您工作與房子的距離遠不遠？」（以同理心站在租方角度著想，詢問在哪工作。很多租客到現場後，才發現與自己工作地方車程太遠，反而白跑一趟。）

租方：「我在XXX公司就職，車程10 分鐘我可以接受。」（回答不出在哪裡上班的話，建議不出租。）

房東：「如果距離上可以的話，方便請教一下您大約什麼時候要入住？」（有些租客要入住，但可能是三個月後，先詢問是避免為單一租客空租那麼久，時間上兩週內入住為佳。）

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲專家認為，若是房客不願透露在哪家公司上班，建議不出租。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

租方：「我是這星期之內要決定，能搬的話，當然盡量兩週內確定。」

房東：「最後跟您說明一下，我們這邊是爬樓梯的公寓4樓，無電梯也沒有管理員。需自己倒垃圾，也無法養寵物，您可以接受嗎？」（在電話裡先把房子的狀況說清楚，以節省彼此時間，不然很多租客到現場才發現這些狀況，直接掉頭就走。）

租方：「可以。請問我什麼時候可以去看房呢？」

房東：「我只有週六的下午1點時間方便，或是平日的晚上8點，您方便哪個時間呢？」（二擇一的方式，把要來看房的租客約在同一天，以半小時為一單位，千萬不要為了單一租客而打亂自己的生活時間，最後又沒租成。）

最後可以再加問一個問題：「方便請教一下您為什麼要來這兒租房子呢？ 」

租客的答案千百種，我的用意是知道自己的收租房型，是否符合租方的需求及個人狀況。

對方有可能回答：通勤方便、之前的房子太潮溼、採光不佳（如自己的房子也有類似狀況，就要先告知）、不方便停車、無管理員、有小孩需換大間等原因。

▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

▲專家認為，合約要寫清楚，才能保障雙方權益。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

2、見面篩選

電話篩選過後，來看房的人已非常符合房屋需求，談吐應對也很正常。但是見面後有可能發生幾種狀況，來的人長相與聲音是完全不同的，例如身上刺龍刺鳳或是外國人，也可能聲音是男的，但穿著是女的等

不是說這些人不好，只是租客會挑選房東及房子，房東也要挑選和自己頻率不要相差太多的租客。畢竟如果不是生活在同一個世界，或是年齡差距甚大，日後溝通及處理房子的事情時，可能會出現不必要的糾紛及誤解。

當你對房客有疑慮時，就以自己是第三方的口吻回覆，你可以說房子是親戚、爸媽的，用比較委婉的方式告訴對方，你還要詢問真正房東的意見再回覆。見面主要是讓租方了解房子的環境及細節，還有互相認識。

▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲一度電要多少錢，房客與房東在租屋前要先講清楚。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

3、合約篩選

合約如能去法院或是請民間公證人第三方公證，對彼此都較有保障。

簽約時要請租方準備身分證影本及工作證，房東要準備權狀、謄本及身分證。

除了使用內政部在2016年最新公布的房屋租賃契約書範本外，也可以加註一些特別規範的生活公約，以遵守鄰居的安寧及居住水平。

例如：

1、嚴禁飼養會影響環境、會喧譁吵雜之寵物。

2、不得影響居住通道及安寧，尤其是晚上10 點後。

3、垃圾請事先分類，廚餘請濾掉湯水，並將其打包好，至指定場所丟棄。

4、夜歸時機車進入巷道內，請事先熄火、禁止喧嘩吵雜。

5、禁止使用網路大量下載、上傳，影響網路正常速度。

6、房客如發生民事或刑事案件時，房東可立即解除合約，並要求相關賠償。

7、房客嚴重違反生活公約時，房東得隨時終止租賃契約，以維護所有住戶之權力。

8、租貸範圍內發生緊急事件時，承租人同意轄區警員及房東可破門進入管控現場。

9、承租人未依民法規定交付兩個月押金者，房東有權隨時終止本合約。

房東最怕的，就是簽約人與實際居住者不是同一人，還有發生和鄰居吵鬧及喝酒鬧事等相關問題。房東可加註：萬一日後房客違反約定，將由XXX律師事務所或第三方公證機關直接法辦，這樣就算一開始租方心裡有鬼，也知道違約時逃也逃不掉。

★ 本文經大是文化出版授權，摘自《羅右宸看屋學》

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼租屋怕遇到惡房東，房東當然也擔心會遇到問題房客。（圖／記者季相儒攝）

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字：房東房客租屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

委託房仲...還是買到凶宅　專家：不可思議

新北市一名林先生和妻子透過房屋仲介買房，事前申明不要法拍屋、凶宅，直到雙方簽約付了頭期款、仲介費，才意外得知自己買到凶宅，一氣之下怒控對方詐欺、背信，並向媒體投訴。專家表示，一般房屋買賣仲介公司在各地店頭，多少會詳知每個社區狀況，並且可透過公司架構的凶宅網系統查詢是否曾發生兇案等資訊，發生這樣事情有點不可思議。

29分鐘前

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退噁爛房客　房東「9條實用合約」爽收租金

大部分租屋族群都會透過網路或是路上廣告，看到聯絡資訊後打電話詢問可否看房，所以電話是房東篩選房客的第一關，有一些細節要注意，才能避免日後麻煩，並提升效率。因為篩選後緊接著是見面看感覺，聊天詢問過去的一些細節，最後再用有法律效力的合約，規範、保障出租方與承租方。

1小時前

內湖「慘賠一條街」還沒止血！　六大地雷區慘賠中

北市內湖五期重劃區「新富街」賠售不斷，最慘屋主一年賠掉6千萬，被戲稱是「慘賠一條街」，但都還沒止血，又有房產專家點名，台北文山區、新北新店區、林口區、三重區以及高雄鳳山、竹北六區，之後也會跟著價跌。

1小時前

又是「租約到期」　小南門唯一旗艦店無預警收攤

228連假剛過完，位在台北松山區東興路上的「小南門點心世界」突然拉下鐵門貼出公告，表示因為租約到期結束營業。「小南門」除了賣招牌豆花，也販賣各項麵食飯類及點心，用餐時間一到往往門庭若市，突然無預警熄燈，也讓附近的上班族哀號：「少了小南門午餐要吃啥？」

2小時前

央北社宅1,070戶年底完工　托嬰、托老全規劃

新北市新店央北社宅預計今年底完工，目前規劃1房型795戶、2房型221戶、3房型54戶，共1,070戶，全案「只租不售」租金8折起、其中3成為弱勢戶最低65折。城鄉局長黃一平表示，目前結構進度如期進行中。社會局長張錦麗指出，社宅配合社福政策下，預計新北市公托、日照站點將翻倍成長。

2小時前

租金64折起實品屋搶先看　國光捷運社宅241戶年底完工

位於捷運三鶯線三峽站旁的新北市「三峽國光段青年社會住宅」，今（4）日的上樑典禮，目前建築結構體施作即將完成，預計今年（108）底完工，完工後將提供241戶社宅單元、其中1房型124戶、二房型77戶、三房型40戶。新北市城鄉發展局表示，租金已當地行情8折計算，弱勢戶部分則有64折，另外，完工後有270坪的綠地及開放空間，目前實品屋已經搶先完成首次曝光。

3小時前

台中清水最貴透天1.6億元　千坪土地含金量高

台中港房市最近搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來又有捷運藍線將延伸，建商趁勢搶入推新案、也在周邊積極購地「存糧」，而去年清水區就有一筆自實價登錄以來的天價透天厝，房仲業者分析，該筆交易土地千坪價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

3小時前

影／高租金趕走天母麥當勞　現在每月19萬招新房客

台北市天母西路地標天母麥當勞，開店30多年，現傳因高租金將出走、六月熄燈號，外傳之後有中資集團承租大樓，今天記者在網路租屋平台上找到該店，仲介主打三角窗店面、商圈正核心黃金店面，一個月店租19萬元，換算一坪約3300多元，房仲分析，目前天母商圈店租一坪5～6千元，和7～8年全盛時期一坪8千～1萬元相比「房東已經客氣很多」。

5小時前

找不到接班人？北市老店引發閉店潮

「錦華樓」去年底關店、「永福樓」也在上月底結束營業，看似商圈沒落、高房價高租金引發的閉店潮，讓不少人歸咎房東貪婪所致；事實上，國際品牌接連進駐、改變消費者飲食習慣，老店經營已面臨挑戰，房產專家更分析，老店經營者年紀大也是原因之一，以「錦華樓」可擺放200桌的大面積規模，每月開銷不低，以及一例一休所增加的人事成本來看，經營上的確有其嚴峻之處，倘若後續沒有接手者，閉店也是沒有辦法的事。

18小時前

東西狂被移動！房仲曝「紅衣系列宅」無人敢碰　連陽剛軍警都棄租而逃

台灣房價高，許多投資客也將腦筋動到低價的凶宅上，就連台北市第一凶宅「錦新大樓」去年底都以總價4788萬元賣出。對此房仲表示，其實最難賣出的並非一般兇殺案的凶宅，而是怨氣超重的「紅衣系列房」，連陽氣很重的男軍人都曾棄租而逃，更令投資客不敢輕易下手。

22小時前

讀者迴響

熱門新聞

店租19萬惹禍！天母麥當勞六月..

日本激推凶宅查詢　分屍噁房全曝..

他「紅衣系列宅」無人敢碰　軍警..

桃園中路一坪26萬　狂吸雙北買..

雙北捷運宅也一樣！　新屋價不如..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

內湖「慘賠一條街」還沒完　六區..

又是「租約到期」　小南門唯一旗..

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

找不到接班人？北市老店引發閉店..

最新新聞更多

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366