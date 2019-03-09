房東「超佛心租金」星巴克卻倒了！住戶大驚：好短命　A7站好店面被它搶占

▲超佛心租金星巴克卻倒了！住戶大驚：好短命。（圖／翻攝谷歌地圖）



生活中心／桃園報導

北台新建案重鎮區，桃園龜山機捷A7站重劃區為合宜住宅聚落，幾年前交屋時，進駐了星巴克，房東還讓業者彈性租金，今年建商搶進推案高峰，卻傳出星巴克結束營業，只營業不到2年就悄悄熄燈，當地居民議論紛紛「好短命」。如今另一家連鎖店路易莎進駐，房仲分析，因為附近住戶最需要的就是早餐店。

中美貿易戰影響，台商回台設廠，讓桃園土地交易量增加，龜山A7站旁將投入200多億元打造智慧園區，預計2021年完工後，可提供6000多個工作機會，順勢帶動周邊房市需求，今年進入第二波推案高峰，各大建商積極進場，可望在年底累積全區1萬戶案量，近日甚至被民眾投訴，從A8到A7站文化一路的路樹上全被廣告看板掩埋，幾乎淪陷。

▲龜山A7站第二波推案高峰，民眾抗議文化一路沿街廣告 。（圖／桃園市議員詹江村提供）



A7站房價相較A8長庚醫院、A9林口站親民。《好房網》報導，房仲坦言，A7站一坪基本上能便宜5至10萬左右，吸引不少林口、台北或新莊的民眾置產，但生活機能仍待加強，消費水準不高就是主因，林口大約在8年前也遇過類似狀況；目前當地以住宅為重心，先前進駐的星巴克也結束營業，現在除了超商、早餐店也開始出現烘焙房、咖啡廳等。

據了解，星巴克當年在合宜住宅聚落交屋時便進駐，因商圈還在發展，房東是以包底抽成方式收租，甚至是純抽成，讓星巴克可依據營業額高低，彈性繳納租金，沒想到自2016年11月開業，不到2年便於2018年9月宣告熄燈，如今文青路原址已經由路易莎接手進駐，房仲指出，就是因為星巴克打烊時間早，較少早午餐，附近住戶一早出門上班生意最好，最需要的其實是早餐店。

星巴克結束營業，消息也引發熱論，不少居民紛紛驚呼「好短命」、「去過2次，5點就關門真的可以收一收」、「沒view的店真的一點價值都沒有」，認為A7只有合宜宅，雖然很多人住，但畢竟是合宜宅，和星巴克的客層不太一樣，消費力有差，「不如開一間麥當勞比較實在」、「麥當勞才是真指標」。網友也直說「有夠悲劇，一般簽約都嘛至少簽個5年，這間是賠到寧可違約也要早點收掉嗎？」