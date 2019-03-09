ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房東「超佛心租金」星巴克卻倒了！住戶大驚：好短命　A7站好店面被它搶占

ETtoday新聞雲

▲▼房東「超佛心租金」星巴克卻倒了！住戶大驚：好短命　A7站好店面被它搶占。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲超佛心租金星巴克卻倒了！住戶大驚：好短命。（圖／翻攝谷歌地圖）

生活中心／桃園報導

北台新建案重鎮區，桃園龜山機捷A7站重劃區為合宜住宅聚落，幾年前交屋時，進駐了星巴克，房東還讓業者彈性租金，今年建商搶進推案高峰，卻傳出星巴克結束營業，只營業不到2年就悄悄熄燈，當地居民議論紛紛「好短命」。如今另一家連鎖店路易莎進駐，房仲分析，因為附近住戶最需要的就是早餐店。

中美貿易戰影響，台商回台設廠，讓桃園土地交易量增加，龜山A7站旁將投入200多億元打造智慧園區，預計2021年完工後，可提供6000多個工作機會，順勢帶動周邊房市需求，今年進入第二波推案高峰，各大建商積極進場，可望在年底累積全區1萬戶案量，近日甚至被民眾投訴，從A8到A7站文化一路的路樹上全被廣告看板掩埋，幾乎淪陷。

▲▼桃園龜山文化一路沿街建案廣告 。（圖／桃園市議員詹江村提供）

▲龜山A7站第二波推案高峰，民眾抗議文化一路沿街廣告 。（圖／桃園市議員詹江村提供）

A7站房價相較A8長庚醫院、A9林口站親民。《好房網》報導，房仲坦言，A7站一坪基本上能便宜5至10萬左右，吸引不少林口、台北或新莊的民眾置產，但生活機能仍待加強，消費水準不高就是主因，林口大約在8年前也遇過類似狀況；目前當地以住宅為重心，先前進駐的星巴克也結束營業，現在除了超商、早餐店也開始出現烘焙房、咖啡廳等。

據了解，星巴克當年在合宜住宅聚落交屋時便進駐，因商圈還在發展，房東是以包底抽成方式收租，甚至是純抽成，讓星巴克可依據營業額高低，彈性繳納租金，沒想到自2016年11月開業，不到2年便於2018年9月宣告熄燈，如今文青路原址已經由路易莎接手進駐，房仲指出，就是因為星巴克打烊時間早，較少早午餐，附近住戶一早出門上班生意最好，最需要的其實是早餐店。

星巴克結束營業，消息也引發熱論，不少居民紛紛驚呼「好短命」、「去過2次，5點就關門真的可以收一收」、「沒view的店真的一點價值都沒有」，認為A7只有合宜宅，雖然很多人住，但畢竟是合宜宅，和星巴克的客層不太一樣，消費力有差，「不如開一間麥當勞比較實在」、「麥當勞才是真指標」。網友也直說「有夠悲劇，一般簽約都嘛至少簽個5年，這間是賠到寧可違約也要早點收掉嗎？」

關鍵字：星巴克路易莎房東房租租金合宜住宅龜山機捷龜山A7站桃園文青路

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3936

桃園A7重劃區新案暴增　文化一路變「廣告街」

北台新建案重鎮區之一的桃園A7重劃區被民眾投訴，捷運A8站到A7站的文化一路的路樹綁滿大大小小廣告刊本、宣傳文宣，綿延數公里、幾乎淪陷。桃園市環保局表示，廣告綁路樹行為不當，若找到建商或是懸掛的人，可..

3月5日 18:30

影／嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？受害者損失數十億

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設。住宅消保會創會理事長吳翃毅指出，端看三個案件，主因都出在「信託」，另外也有要求「一次付現」、「便宜出售」等情況，建議消費者購屋前，在合約細節部分多注意。

4小時前

法拍車位被「偷賣」　兩招聰明探車位產權　

低價買法拍大樓可別買到「空車位」，有人曾用低價拍到一間10年中古華廈大樓，等到交屋時才發現車位早已被賣掉，求助無門，對此《104法拍網》指出，車位屬不動產，要以登記為主，但實務上很多債務人憑管委會停車證出售車位，且過程一切合法，買家想入手法拍大樓前，到底該如何辨別有無車位？可利用兩招：一、公設比分析有無車位、第二、私下探查。

9小時前

勤美集團金豬年推案上看200億　草悟道勤美之森4月底推出

勤美集團（1532）旗下璞真建設今（8）日宣布建案「碧湖畔」已銷售6成消息，同時也宣布今年總推案量上看200億元。璞真建設總經理汪家玗表示，近年集團不僅蓋屋，也勤做公益，以此次台中草悟道百億投資案為例，也將結合培訓年輕藝術家、全齡住宅等規劃。

10小時前

十年內銳減50→10家　台中三民商圈婚紗街倒退嚕

全盛時期，台中三民商圈婚紗街達50多間婚紗店、婚紗攝影照相館等相關產業，隨著一中商圈、中友百貨商圈崛起，周邊店租跟著調漲，婚紗店因需要大坪數展示空間、無力負擔高租金而撤出，目前只剩下10多間，大多轉往台中公園路、台灣大道中間路段承租店面繼續發展，而每月店租也從30萬降至10萬，至少省了三分之一。

10小時前

內湖最高價豪宅內裝曝光　碧湖畔價格修正仍無退戶

璞園團隊今舉辦公益音樂會「愛在碧湖畔、攜手共相傳」並公開「碧湖畔」內部泳池、實品屋；勤美集團璞真建設總經理汪家玗表示，「勤美璞真」系列代表集團最高等級作品，「目前集團包括『勤美璞真』、『勤美璞真碧湖畔』兩件作品，『碧湖畔』面對湖景、與『勤美璞真』面對大安森林公園數海景觀有所區隔，目前已銷售6成。」

11小時前

士北科公宅36戶開放學生宿舍0申請　與其他公宅聯合招租

台北市5處公宅舉辦聯合招租，此次招租的為洲美公宅（原士北科公宅）、行天宮、萬隆站、敦煌、新興市場。洲美公宅部分原訂其中36戶作為學生宿舍使用，但無學校申請，都發局表示，市府決定回歸公宅使用。

11小時前

新北豪宅王「寶徠花園」一坪80.7萬　屋主轉手過半都獲利

新北市豪宅王去年由新店「寶徠花園」奪下，頂樓戶以一坪80萬元重回八字頭水位，也創下新店最高單價紀錄，再查閱最近三年交易紀錄，共21筆交易紀錄中，其中14筆是屋主轉手獲利，超過半數都獲利。房仲分析，該社區位於捷運七張站生活圈，近年成交價位多在六字頭，有如此強勁表現，推估應是看準鄰近裕隆城將推新北超豪宅，所以投資買盤提前進駐卡位。

11小時前

一個新莊兩個世界！ 下新莊房價3優勢撐腰

一個新莊兩種房價，近期頭前、副都心重劃區等上新莊地區慘賠記錄不斷，反觀下新莊地區因工業區、學生等自住客撐腰，屋主轉手僅小賠。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰陳炳辰說，兩個地區購屋族群不同，加上近年以剛性買盤為主，因此以副都心、頭前一帶的上新莊豪宅買盤停滯，造成賠售消息不斷，反觀下新莊地區房價較親民，且還有工業區、大學生租屋族群買盤撐場，僅是小賠紀錄。

13小時前

最好住　外國人購屋數台中增幅最多

根據內政部統計資料，今年外國人購屋似有回溫跡象，2018全台外國人取得建物共1254件，不僅比2017年略增4.5%，和2016年相較增加27.3%，總數也接近2014年的1269件。觀察六都購屋成長比例，今年以台中25.2%的增幅最大，購屋筆數仍以台北市最多，達326件。

15小時前

讀者迴響

熱門新聞

一個地區兩種房價　自住買盤替下..

他住新莊副都心「像在殯儀館」：..

倒店大浪打到新竹去　遠傳撐十年..

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

法拍車位產權爭議多　入場前兩招..

裕隆城利多發酵！　「寶徠花園」..

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

內湖最高價豪宅「碧湖畔」內裝曝..

一棟豪宅8個冤！桃園人：來不及..

超佛心店租星巴克卻倒了！住戶大..

最新新聞更多

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出..

勤美集團金豬年推案　總銷上看2..

北市5處公宅　辦理聯合招租

森之丘降千萬標售　房仲：有點貴..

無殼蝸牛教授　買房為在家中斷氣

億元豪宅明日博標售　17戶全部..

大同「復北」角地　興富發51億..

只賣基督徒！　2,200萬房剩..

新壽200多棟租金　去年破38..

女性購屋考量排名　公園、交通、..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366