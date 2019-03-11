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當周董鄰居代價不小！　和平大苑月租33萬　得先花千萬裝潢

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▲▼位於台北市和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」豪宅，今年4月實價登錄揭露32樓戶，以總價3.1億元成交。（圖／住商不動產台北師大店提供）

▲位於台北市和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」豪宅。（圖／住商不動產台北師大店提供）

記者黃靖惠／綜合報導

天王周杰倫、昆凌婚後定居北市大安區「和平大苑」頂樓豪宅內，現在想要當天王鄰居其實不難，根據網路租屋平台591顯示，4樓戶120坪含公設，月租30萬元、不含3萬多管理費，換算一坪每月2500元，想和周董當鄰居，每月至少得付33萬元。房仲業者表示，該棟為毛胚屋，需要重新裝潢格局，買家具布置，所以光專裝潢費初估要價千萬元，目前鎖定高資產族群。

《和平大苑》樓高達143公尺，地上38層，地下7層，戶數67戶，鄰近師大校區及捷運古亭站、師大夜市等，附近生活機能方便、景觀視野開闊，最近4樓戶在網路招租，總面積約120坪，採開放式格局，一個月要價30萬元，但不含3萬多元管理費，且不含平面式停車位，限制最短租期3年。

《和平大苑》位於台北市和平東路、金山南路交叉口，由於面師範大學視野良好，鄰近大安森林公園、永康商圈，加上知名藝人周杰倫也買在頂樓，具有明星光環，也打響知名度。

負責租賃豪宅大師房屋仲介彭壯雲表示，該棟又分為前、後兩棟，前棟有周董住處、後棟為原地主戶，兩棟一高一低景觀、出入口都有差異，此次出租為前棟面戶與周董同棟，且景觀面大安森林公園，出入口在和平東路段。

彭壯雲表示，該棟管理非常好，非常注重隱私，但因該棟為毛胚屋，需要重新裝潢格局，買家具布置，所以光專裝潢費用初估要價千萬元，鎖定金字塔頂端的高資產族群。

▲▼位於台北市和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」豪宅，今年4月實價登錄揭露32樓戶，以總價3.1億元成交。（圖／住商不動產台北師大店提供）

▲位於台北市和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」豪宅。（圖／住商不動產台北師大店提供）

關鍵字：大師房屋租客周杰倫租客租金

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