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台中正十二期最高CP值！　688萬入主市中心精品生活圈

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▲達麗建設在正十二期推出2至3房小坪數精品宅「達麗．大道」，吸引不少購屋族青睞。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者張凱喨；圖／記者張凱喨攝、達麗建設提供）

台中正十二期最高CP值！688萬入主市中心精品生活圈（圖／業者提供）

▲達麗建設在正十二期推出2至3房小坪數精品宅「達麗．大道」。

記者李彥慧／採訪報導

台中正十二期由於鄰近七期新市政中心，生活機能佳，是許多台中人的理想居住地點，但大部份的建案坪數和總價太高，讓人難以圓夢，達麗建設在正十二期推出2至3房小坪數精品宅「達麗．大道」，吸引不少購屋族青睞。

上揚國際實業業務副專蕭富祐表示，「達麗．大道」擁有新光商圈，未來還有水湳經貿園區，再加上逢甲商圈，而建案就位在正核心地段，食衣住行一次滿足。

台中正十二期最高CP值！688萬入主市中心精品生活圈（圖／業者提供）

▲▼台中正十二期鄰近七期新市政中心，生活機能佳，是許多台中人的理想居住地點。

台中正十二期最高CP值！688萬入主市中心精品生活圈（圖／業者提供）

己購客戶鄭先生表示，十二期他觀察了一段時間，周邊有中科、七期，未來還有水湳經貿園區的發展，「達麗．大道」夾在中間其實是蛋黃中的蛋黃，未來發展不管交通、未來性、商圈，都是台中市最核心的地區，而品牌的施工品質或是口碑也是他投資考量原因，小坪數未來要自己收租，或是自住上都很適合。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼「達麗．大道」規劃出2至3房小坪數精品宅。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

「達麗．大道」擁有912坪基地，規劃出400坪中庭花園、挑高8米8門廳，還有健身房、露天泳池和頂樓多功能交誼廳，並採24小時飯店式管理，現在更推出總價688萬元來搶市。

蕭富祐提到，「達麗．大道」擁有市政、學區、捷運及百貨還有綠海等五大優勢，用688萬就能輕鬆入主2~3房精品宅，也是目前線上最低總價，讓客戶可以輕鬆入主精品生活圈。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲上揚國際實業業務副專蕭富祐提到，「達麗．大道」擁有市政、學區、捷運及百貨還有綠海等五大優勢。

己購客戶彭小姐表示，最吸引她的地方是擁有400坪的社區花園，頂樓還有交誼廳，能邀請姐妹們來聚會。另外二樓的公設也很棒，從健身房走出去就是游泳池。而且離新光三越跟大遠百只要五分鐘的車程，有時候姐妹想要購物或去歌劇院、秋紅谷散心，拍拍美照都很近，整個生活機能很方便。

「達麗．大道」提供給住戶精緻的設施和優質生活，親民價格對想入主市中心的民眾來說，不再是遙不可期的夢想！

達麗大道︱基本資料
達麗大道粉絲團>>>
達麗大道官網>>>
基地位置：青海南街&上安路口
基地規模：912坪
戶數規劃：193戶(含4戶店面)
產品規劃：2-3房
樓層規劃：23/B4
公 設 比：35%
投資建設：達麗建設
建築設計：吳六和建築師事務所

企劃代銷：上揚國際實業有限公司、左上角企劃
連絡電話：04-23163000
 

關鍵字：台中正十二期CP值市中心精品生活圈

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