影／ 24小時書店bye！誠品敦南店熄燈號　東區商圈挫咧等

記者黃靖惠／綜合報導

誠品敦南店2020年租約到期後將熄燈號，外界預期恐加劇東區商圈蕭條與沒落，對此第一太平戴維斯協理丁玟甄分析，誠品敦南店經營24小時書店，已成東區商圈的文藝地標，吸引不少國際港澳觀光客人潮造訪，熄燈後可能造成觀光人潮減少衝擊附近商家生意，屆時再沒有新零售產業願意進駐，將會加劇商圈蕭條。

▲誠品敦南店租約到期，將於2020年吹熄燈號結束營業。（圖／記者湯興漢攝）



誠品敦南店以24小時書店著名，許多國際觀光客特意造訪書店，但明年因因租約到期、將熄燈號，昨天（3/12）誠品董事長吳旻潔重申「一定會有一間24小時書店」，但還不確定是哪一間。

敦南誠品屬於東區商圈，因租約到期、預計2020年熄燈後，外界憂心，最近東區商圈才因人潮減少、街邊店鋪接續撤離，未來若再少了誠品指標性書店，對周邊零售店面、商辦、旅館業又是一大衝擊，最終會淪為一座鬼城。

第一太平戴維斯協理丁玟甄認為，商辦、店面、旅館3種產品興盛、衰退，並無直接連帶影響，除非整體經濟環境受很嚴重的衝擊，造成消費緊縮，才會影響整體不動產市場。

▼誠品敦南店租約到期，將於2020年吹熄燈號結束營業。（圖／記者湯興漢攝）



「商圈、住宅受影響」她認為，誠品敦南店撤離後，第一個衝擊到的是商圈，因為24小時書店成為敦南的文藝地標，每年有不少國際旅客、港澳觀光人潮造訪，未來有可能因此減少，另外附近住宅大樓若將鄰近誠品書店當作銷售賣點，未來誠品撤離後，這項誘因也將消失。

丁玟甄表示，原則上東區因店租太高、需求太少，沒有品牌願意進駐，如果房東願意降租，以地段來論，周邊說人潮多，屬於台北知名商圈之一，應該會有業者願意重回開店，但未來若房東堅持不降租，又遇店面出走潮、且沒有零售產業進駐，等到2020年誠品一撤離商圈蕭條景象將更嚴重。

▲誠品敦南店租約到期，將於2020年吹熄燈號結束營業。（圖／記者湯興漢攝）