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200萬頭期款只夠買一坪　超豪宅西華富邦擠入「200萬俱樂部」

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▲▼位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／記者葉佳華攝）

▲位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

台北市大直重劃區指標性豪宅「西華富邦」，因為總銷規模大、達5百億元，更有五星級飯店軟硬體管理及服務，去年獲選為全台十大豪宅冠軍，就連退休的台積電董座張忠謀也買下一戶，據最新實價登錄揭露，去年24、25樓戶出售，平均單價站穩200萬元。

實價揭露，「西華富邦」去年底24樓與25樓戶交易，一坪分別是201.2萬、201.4萬元，總價都是3億，總坪數各是177.1坪、177.5坪，謄本資料顯示買方均為自然人。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，「西華富邦」因其「品」字型建築，要在南面兩個口、樓高16樓以上才能欣賞基隆河景觀，因此樓層、座向不同會產生價差。

陳炳辰推測，兩筆交易戶應該具備景觀，所以每坪價格站穩200萬大關，因為過去同樓層面北側的位置都出現偏低的交易價，以2015年6月的25樓、2018年4月24樓，每坪都未達200萬，後者更落至178.3萬。

此外，陳炳辰指出，西華富邦迄今揭露去年交易21筆，這兩筆成交排第3名、第4名，但以該社區排名卻連前25名都排不上，主因近年豪宅買氣不若其預售時期，且豪宅競爭多，包括超豪宅、降價豪宅等瓜分市場，都讓價格難攀高峰。
 

關鍵字：西華富邦大直豪宅200萬元

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