柯P名人光環失靈！　「大安尚御」鄰居打七折、降4600萬賣

▲北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



財經中心／綜合報導

北市長柯文哲雖然還未確認進擊2020總統大選，但已成為熱門人選及新聞焦點之一，但他的高知名度卻未拉抬到住居「大安尚御」的身價，該棟5、6、7戶三戶標榜「市長官邸捷運大戶」賣了4年時間，只有5樓戶因降價5千萬元、打了6折才脫手，另外兩戶仍乏人問津，屋主開價從1.66億元，一路下降剩1.2億元，幾乎打了7折價。

位於北市大安區信義路二段的「大安尚御」，為地上7樓、地下2層建築，坪數規劃77～100坪，為四房型產品，一層一戶，周邊有中正紀念堂捷運站、金華國小、國中以及東門市場、永康商圈、國家音樂廳、台大醫院、大安森林公園等，附近生活機能完善、交通便利。

「大安尚御」又因北市長柯文哲住所於此處，一度聲名大噪，而2015年該棟有5、6、7樓三戶要賣、還標榜「市長官邸捷運大戶」，但因當時房市不景氣、乏人問津，價格向下修正，5樓戶開價從1.2億元，一路下降剩1億元，最後又再降到6968萬元才成交，與當初開價相比，屋主降價5千萬、打了6折價才成交。

而6、7樓的樓中樓目前仍在銷售中，開價也從最初的1.66億元，降至1.2億元，總價調降4600萬元、幾乎是打了7折價，目前仍在房屋出售平台591網站上公開販售。

▲位於大安區的「大安尚御」。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）