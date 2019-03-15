真的發財！高雄賣房1380→1550萬元「屋主樂歪」　韓流發威網驚：賺翻了

▲高雄美術館周邊成為市長選舉後房市最熱區域。（圖／擷取自google map）

記者黃君瀚／綜合報導

「高雄板的朋友今天過得好嗎？不知道大家發財沒？」有高雄網友1年半前在鳳山區買房，花了1380萬元，結果韓國瑜當選市長後，他發現同樣的房型直接飆漲170萬元，脫手的屋主肯定樂到笑開懷，也呼應了「貨出去，人進來，高雄發大財。」

網友日前在PTT高雄板發文，題為〈大家發財了沒？〉文中提到，他1年半前在田中央路附近買房，前屋主開價1380萬元，之後順利成交。韓國瑜上任後，他家對面鄰居打算脫手，同樣的一種房型開價1550萬元，儘管大漲170萬仍無阻礙，「賣沒多久已經賣掉了」！

有趣的是，近日他上街發現一間位於仁武區的物件廣告牌子，上頭寫著八卦公園邊間併排雙車墅，地坪28.66，5房2廳3衛，14年新屋，價格處本是1280萬元，現在卻用紅膠帶更新調漲，「漲價速度快到沒空印新板子，最近有賣房的，是不是都有發財？房價漲高高呢？」

▲高雄網友發現，韓國瑜當選市長後房市熱絡，賣屋價格更是直接上漲。（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，吸引不少網友熱烈討論，「14年新屋......顛覆我對『新』的定義了」、「在哪裡報名去太平島挖石油」、「為了敦親睦鄰千萬不要說你買貴了」、「四張絕緣膠帶就要給你多100萬」、「我家附近的賣1480萬，之前入手價不到600」、「賣不掉，加價賣正解！」

而被封為神級鄉民的房地產高手「高雄王」則分析，其實高雄房市價格沒什麼變，韓國瑜上台主要是成交量變大，只是很多人都有著特例的錯覺，「不過我今年賣掉5間就是了，新屋都賺很少，一間傳一台摩托車，反而公寓一間可以賺一台汽車。」

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