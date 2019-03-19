青埔「冤字」豪宅真相曝光　大廳公設差很大「豪宅風變工業風」

▲桃園青埔寶徠花園。（圖／翻攝自寶徠建設官網）



記者黃靖惠／綜合報導

桃園青埔豪宅「寶徠花園」因掛上斗大的紅色「冤」字，數度鬧上新聞版面，外傳因投資客「買貴喊冤」，但知情人士表示，社區公設完工後和當初廣告有出入，建商沒有按圖施工，讓住戶又冤又氣才憤而掛上白布條喊冤。對此寶徠建設強調，「所有工程全依規畫設計施工」，至於住戶希望改善公設設計，日前已經提出數個解決方案，交由管委會，等待管委會取得住戶共識後，會再調整。

「寶徠花園」近期被發現住戶在窗外貼斗大紅色「冤」字，嚇壞不少附近居民，被質疑是否投資客買貴「來不及逃」所以喊冤。更有知情人士透露，103年預售期間開賣，因市況好一個月銷售一空，但這兩年景氣變低迷，當初投資客手頭空屋賣不出去，又無力繳完工程款，多數認為自己買貴認賠殺出，所以頻頻喊冤。

但據了解，社區住戶駁斥喊冤並非「買貴」，而是建商當初廣告與後來成屋的公設有出入，包括大廳、交誼廳、游泳及健身房等，甚至原先的「國際豪宅風公設」，如今卻變工業風，因而不滿、最後決定掛上白布條抗議。

「航空城青埔人『生活綜合討論區』」臉書社團內，一名網友也表示，「建商公設廣告不實，沒依圖施工，回避問題，轉移焦點，自住客，感覺被騙，所以喊冤」，更附上廣告宣傳圖以及現況照，要其他網友評評理。

對此寶徠建設今天受《ETtoday新聞雲》訪問時解釋，「所有工程全依規畫設計施工」，至於住戶希望改善公設設計，日前已經提出數個解決方案，交由管委會，等待管委會取得住戶共識後，會再調整。

律師蔡志雄今天受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，社區公設包含在雙方買賣契約中，如果以這個案來說「建商看是豪宅風、住戶看卻是工業風」，雙方認知落差大，住戶可以拿當初廣告傳單，要求建商修正，如果建商不願意，最交由法官來判定。

他建議，民眾可拿當初買賣契約、建商銷售的廣告宣傳單當佐證，究竟公設是不是符合契約內容。