「不報稅、不設籍」被要求簽私約　房東狠被房客打臉

租賃專法上路後，仍有部分房東存僥倖心態，簽定私約要求租客不得報稅、設戶籍。（圖／李毓康記者攝）



記者黃靖惠／綜合報導

租屋市場長期不透明，去年6月租賃專法上路後，不只限制押金兩個月、且不得阻止設籍與報稅等，保障全國將近300萬名租屋族，但也讓房東將面臨被課稅問題，甚至部分房東仍存僥倖心態、私下契約附帶條件要租客不得報稅、設籍，卻已經有房東慘遭打臉。

房市專欄作家傅恪恩在臉書粉絲專頁分享一篇文章，引起網友回響，他指出，雖然去年租賃專法上路，但大眾對於法令仍然一知半解，一部分房東抱持著「敵不動我不動的心態」，反正不報（稅）沒人知道，能裝傻就先裝傻的態度。

其中一名房東仗恃著房子屋況好、地段佳、租金也算便宜，所以採取「想要租我的房子，就要照我的規矩，這裡不給設籍，也不能報稅。」租屋模式，最終挑選了一個忠厚老實、剛出社會沒多久年輕租客，雙方約定簽約時，房東還特別在契約上註明「不得報稅以及不得遷戶籍」，而也因為房客爽快同意下，還多便宜了幾千塊租金。

房東沉浸在喜悅沒多久，馬上就被新租客紮紮實實打臉，雖然新租客簽了白紙黑字的不平等條款，但是入住幾週後，依舊轉頭就去設籍，且理直氣壯的說自己打算去申請租賃補貼。

傅恪恩提醒，房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項中，不得記載事項包括以下八項

1.不得約定拋棄審閱期間

2.不得約定廣告僅供參考

3.不得約定承租人不得申報租賃費用支出

4.不得約定承租人不得遷入戶籍

5.不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔

6.出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任

7.不得約定承租人須繳回契約書

8.不得約定違反法律上強制或禁止規定

傅恪恩表示，房東訂定的租約與上述八項內容牴觸則無效，簡單來說，房東對於新租客翻臉不認人無可奈何，更不能說聲「拍謝～既然合約無效，我不租了！」把人家踢出門，賠了夫人又折兵，虧大了。