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「沒有一百分的房子！」3種人有能力卻「買嘸房」

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震驚房市！3字頭買板橋門牌　小資族瘋狂搶購（圖／記者姜國輝攝）

▲圖為看房示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台灣房價高眾所皆知，但還有一部分人是手頭有資金，且在市場尋覓多年，仍然找不到心儀的物件，日前有網友在網路論壇上發文，從人性弱點分析，這批有能力的購屋族不敢進場的原因與「恐懼」、「求好心切」、「不甘心」三點有關。

原PO表示，第一點是「恐懼」，「優柔寡斷」、「多愁善感」、「人云亦云」的個性常擔心未來不確定性，對自己的能力缺乏自信，因此做重大的決定時常反覆思量猶豫不前，而買房最常見恐懼有「房價下跌怎麼辦」、「繳不起房貸怎麼辦」、「工作不確定性怎麼辦」，最終無法買到房。

第二點「求好心切」網友表示，個性中含有「完美主義」、「好高騖遠」、「挑三揀四」個性常會否決70分80分，甚至90分的案子，不是覺得地點不好、就是覺得坪數太小，或是屋齡太老、公設比太高，甚至覺得格局不好，最常嫌的是價格太貴，總在等待100分的案子出現。

原PO認為，第三點是「「不甘心」的人占大多數，因為內心會想「別人買的比我便宜」、「當初一坪才多少」、「越看越爛越看越貴」、「我看你能漲到哪」的心態存在著太多不甘心，所以最終也無法買到房子。

▼圖為看房示意圖。（圖／業者提供）

▲▼三房在空間上的使用彈性相對比較大，最受自住客的青睞。（圖／業者提供）

關鍵字：房子房價看房100分購屋

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