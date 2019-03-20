逢甲拆牆、救商圈！　文華路店家集體歇業度「施工黑暗期」

▲台中逢甲夜市（圖／記者周宸亘攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中逢甲夜市去年消費人潮、營業額創11年新低，附近店面空置率攀升，頗有蕭條意味，現在最精華地段文華路店面又爆陸續歇業，原來是因應逢甲校園拆牆捐地、拓寬道路工程，陸續歇業整修，進入了「施工黑暗期」。當地房仲表示，文華路段為商圈正核心，一旦人流變多，5米寬的道路顯得壅塞，未來拆除圍牆、拓寬道路後，夜市動線更流暢、消費空間也相對舒適，替周邊店面行情更加分。

逢甲大學統計行銷研究小組持續11年進行商圈人數、消費力進行調查，去年人潮量近1091萬多人次，是近11年來的最低點，比前年1160萬人次再下滑70萬人。

至於全年營業額部分，2016年達101.3億元、首次破百億後，2017年93.9億元、2018年下滑跌至85億元，創11年來最低，甚至比2009年金融海嘯的87億元還低。

逢甲商圈人潮、錢潮俱減，導致店面空置率攀升，有巢氏房屋逢甲福星加盟店房仲林英雄表示，近年逢甲夜市的消費、觀光人潮有明顯減少，因此部分房東為了留住租客，多多少少願意調降租金。

不只房東調降租金救商圈，日前逢甲大學決定捐300多坪校地、市價超過4億元、無償提供市府道路拓寬，拆除校門右側文華路段圍牆，市府也一併清走占用道路的商家，共計完工後12米路幅範圍，預計8月12日完工。

有巢氏房屋逢甲福星加盟店房仲林英雄表示，文華路段多經營服飾、精品、美妝、鐘錶店，以透天類型的店面佔多數，全盛時期店租，每月一坪要價1萬元，以一間透天店面要價20～30萬元，但因近期人流少、房東降租意願高，所以目前找得到一坪7000～8000元的店面。

他認為，文華路段窄一旦人流多就顯得壅塞，如果未來拆除圍牆後、再拓寬道路後，對於夜市動線會更流暢、消費空間也相對舒適對於周邊店面更加分，雖然部分店家擔憂路變寬後會沒有逛夜市的感覺，整體看起來人潮稀疏，可能會加劇商圈沒落，但牆拆除後又是一個話題，足以吸引外地客來觀看。

▲台中逢甲夜市（圖／記者周宸亘攝）