台中海線利多「獎不完」　透天厝五年內翻倍漲

▲盧秀燕與南仁湖集團簽約。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台中海線近年因捷運交通建設、三井outlet、台中市海洋生態館等民間投資案利多，炒熱周邊房市議題，而這些重大建設帶來的效應，也提前反映在周邊房價上，以清水、沙鹿兩地最近新案多、房價也跟著齊飛漲，五年內一間透天厝平均總價從500萬～600萬，去年一度飆漲破千萬元，令當地人都大喊吃不消。

台中海線因捷運確定延伸海線區域外、台中港三井Outlet開幕等多項重大建設、民間投資案炒熱房市議題，昨天（19日）工期長達十年的「台中市海洋生態館」也簽約正式委外由南仁湖育樂股份有限公司營運管理權，總計12億元經費，預計2022年啟用，預期將帶動周邊房市發展。

「台中市海洋生態館」先後歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕三屆市長，工期長達十多年，昨天市府南仁湖簽約、正式委外營運管理，除了先前投入8.2億基礎建設經費外，之後預計再投3.8億建設內部工程，總計12億元。

▲三井台中港。（圖／記者蔡惠如攝、三井提供）



這幾年台中海線建設利多，包括捷運確定延伸海線區域外、台中港三井Outlet開幕等效應，全都提前反應在飛漲的房價上。據內政部不動產資訊平台顯示，清水、沙鹿最近五年房價飛漲，以最多的透天厝產品來看，102年平均總價帶500～600萬元，去年平均總價帶卻飛漲到了800～1000萬左右。

不僅如此，建商看好海線建設利多，提前買地卡位蓋大樓，周邊地價跟著上揚，造成別墅推案的排擠效應，改推住宅大樓產品，目前新案1字頭，吸引不少年輕族群「用距離換房價」於此處築巢。

▲三井台中港。（圖／記者蔡惠如攝、三井提供）