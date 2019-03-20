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UNIQLO將入主...Att4FUN　租金至少500萬起跳

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▲Forever 21信義店開幕（圖／記者張一中攝）

▲Forever 21信義店開幕（圖／記者張一中攝）

記者黃靖惠／綜合報導

Forever21美國快時尚品牌今年全面退出台灣，其中位於台北信義區Att4FUN創始店去年收攤後，曾短期出租當作服飾特賣會、跟三星電子當體驗館，現在再傳UNIQLO準備在4月進駐，據了解，該賣場約莫560坪數，初估每月500~600萬元租金，房仲推測，除了地點好、人潮多，再來俱廣告效應，對於國際品牌業者、財團企業具誘因。

Forever21去年月中撤離Att4FUN後，這間賣場曾租三星電子當品牌體驗館，之後又租給服飾聯合特賣會，隨後再度空租，並張貼調整櫃位的公告。

現在傳之後將有UNIQLO服飾品牌入駐，但今天致電UNIQLO客服詢問，客服表示並不清楚這件事情。據了解Forever21創始店舊址一、二、地下一樓共三層賣場，總坪數560坪大。

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

住商不動產發言人徐佳馨表示，依照目前信義區街邊店租金行情，一坪約兩萬元，以Forever21創始店舊址560坪賣場，每月租金約落在500~600萬元，如果以周邊租金行情來看，點好、人潮多，再來俱廣告效應，吸引國際知名品牌、大財團企業拓點。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴說明，信義計畫區內的Att4FUN、信義威秀影城、Neo19的地主是宏泰，採取只租不賣經營策略，推估一年下來光是土地租金12~15億元。

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

▲Forever 21。（圖／記者田暐瑋攝）

關鍵字：Forever21UNIQLO屋比房屋住商不動產

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