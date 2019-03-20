台南房屋稅明年降4成　受惠近14萬戶居民

記者黃靖惠／綜合報導

台南房屋稅漲幅日前引發房衫軍抗議，昨天召開不動產評價委員會討論房屋稅課稅標準，最後決議中古屋回歸105年調整前標準、過去漲幅歸零；而新屋標準單價打折、折舊率提高至1.17%、路段率核實調整等新措施，部分區段降幅可達4成，可預見109年房屋稅將大幅降低，估算受惠房屋戶數近14萬。

台南市府昨天召開不動產評價委員會，最終決議中古屋部分調漲歸零，而新屋的標準單價漲幅僅58％，以新建4層樓72坪透天厝為例，調整前應納房屋稅為15366元，調整後為12196元，調降幅度達20.63％。

台南市副市長王時思表示，不動產評價委員會針對各界關心的議題做出幾項重要決議，第一是中古屋的部分，90年到105年的漲幅部分確定歸零取消；第二是105年後新屋房屋稅調漲的幅度降低，調幅是102年評定標準的58%，調整後為六都最低；第三是折舊率的部分，從1%提高到1.17%，至於殘值率則下降到29.80%。

另外委員會還加碼通過只要是市民所有的房屋符合全國單一自住使用的要件，109年房屋稅的課稅現值還可以折減16％，也就是再打84折，民眾收到109年房屋稅單時將會更有感。

以坐落在家樂福安平店附近92年興建完成的30坪公寓為例，明年房屋稅為6378元降為3708元；以坐落新營區新東里東學路95年興建完成的63.5坪3樓透天厝為例，明年房屋稅為10266元降為6242元，一次降了近4千多元。