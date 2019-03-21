納豆「滋滋咕嚕」燒肉店爆收攤　中壢店面待租多一成

▲ 滋滋咕嚕中壢威尼斯店傳熄燈號。（圖／翻攝滋滋咕嚕臉書專頁）



記者黃靖惠／綜合報導

藝人納豆投資餐飲副業屢踢鐵板，繼高雄新崛江飲料「良辰吉時」分店歇業後，又傳桃園中壢的「滋滋咕嚕」燒肉店也打烊。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，該店在SOGO百貨商圈範圍內，周邊不少消費人潮，以店面租金行情一坪1500元，內部統計，中壢店面待租量比去年同期，大約增加一成，租金也跌了一成左右。

「滋滋咕嚕」全盛時期，有台北大安、公館、台中旗艦店、桃園中壢、台北東區共有五間分店，但受景氣不佳影響，除了桃園中壢、台北東區店以外，其餘接連熄燈號。

如今位於中壢九和一街路段的店面，外傳早在兩周前熄燈號，今天記者致電去已成空號，再搜尋GOOGLE網站營業時間也掛上「永久停業」四個紅字。

「滋滋咕嚕」中壢店在九和一街、慈惠三街路口處餐飲一級戰區，屬於角窗店面，旁邊就是威尼斯影城、遠東SOGO百貨，周邊有原燒、星巴克、潮肉、石二鍋等連鎖餐飲及日式料理等。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，「滋滋咕嚕」中壢店址位於百貨商圈範圍內，周邊不少消費人潮，店面坪數約43坪，每月一坪租金1500元，一個月店租約6萬4千元，不過周邊以老舊店面佔多數，平均一坪800～1200元就有了。

陳傑鳴分析， 這幾年中壢地區店面空租量確實提升不少，根據屋比統計，中壢店面待租量比去年同期，大約增加一成，租金也跌了一成左右。