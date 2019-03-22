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西門「金店面」向下發展　日美妝品牌TOMOD'S地下街插旗

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▲▼西門町商圈店面十分搶手。（圖／香港商匯泓不動產投資公司提供）

▲西門町商圈店面十分搶手。（圖／香港商匯泓不動產投資公司提供）

記者黃靖惠／綜合報導

人潮就是錢潮！台北市西門町地區人潮匯流，吸引許多美妝服飾品牌進駐，催生出「美妝一條街」，而店面熱潮ㄧ向地下發展，近期西門捷運站地下街40坪店面，也被日本連鎖品牌TOMOD'S以210多萬元標下。香港商匯泓不動產招商部經理何宗諺表示，西門町人潮稱霸北市，每日9萬人次進出的消費力，就算周邊店面一坪1.5～2.2萬元同樣搶手。

西門歷經早年的商圈沒落，到店家攜手整合，西門町運動用品、藥妝、餐館、百貨等林立，更打造出電影街、徒步購物區等商圈特色，近年已重生躍升為北市最具競爭力商圈，成為國外旅客來台住宿、觀光首選之地，店面身價也水漲船高。

據商仲報告指出，相較台北中山、忠孝、站前商圈，西門町店面空置率只有1.2％，為四大商圈租金最高、空置率最低之商圈。西門町商圈早已打敗全台各大商圈，吸引國際品牌高價搶租，出現1樓甚至樓上店舖都一店難求的盛況。

國際連鎖品牌爭相進駐西門町，像是兵家必爭之處的捷運6號出口，快時尚品牌H&M就以1200萬天價月租金，取代過去月租金800萬元的誠品116，高價搶租成為常態。其他像是Jordan Ximending、Adidas等國際大品牌也紛紛插旗西門町，在捷運出口附近開設大型店鋪。

香港商匯泓不動產招商部經理何宗諺指出，西門町不單只是街邊店1樓及樓上店面搶手，就連捷運站地下街的40坪店面，也被日本連鎖品牌TOMOD'S以210多萬元標下，正是看好西門捷運站每天9萬人次的出站數的消費力及宣傳效益。

何宗諺指出，「在漢中街、成都路一帶，捷運站出口周邊的一樓店面幾乎沒有新物件釋出，這些店面的租金每坪落在1.5萬到2.2萬元之間，可以說是有錢也租不到。像是去年在漢中街，還有一根柱子前不到1坪的攤位在招租，當時月租金開到8萬元。」

何宗諺指出，本月才有客戶委託匯泓不動產出租星據點附近的2、3樓店辦，該案使用坪數超過160坪，因位於正大馬路上，又有著超大面寬，廣告效益大，才剛剛釋出消息，就有多租客戶洽談。

關鍵字：西門町美妝一條街店鋪

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