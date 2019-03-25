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環中夜市三度吹熄燈號　七期住宅點燈率看「人流」關鍵

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▲▼台中　環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台中環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃靖惠／綜合報導

台中西屯區「環中夜市」在台74線快速道路交流道口，緊鄰七期重劃區的精華地段，全盛時期300攤進駐，如今只剩下20攤，今年2月悄悄熄燈號。當地房仲坦言，「沒人去逛」當然撐不下去，雖然緊鄰市中心精華地段，不過一旦入夜少有人潮，光看附近新大樓點燈率就知道，購屋買盤多以投資、置產族居多，實質入住率低，點燈率常常未過半，人潮並不如預期，自然難撐起一間夜市營業額。

環中夜市2014年盛大開幕吸引300攤進駐，但當時因不符合土地分區使用，開幕3天就被迫歇業，一直到2016年二度開幕，但因經濟不景氣、人潮銳減，隔年二度倒閉，去年選址環中路上、74線交流道口旁第三度開幕，沒想到才隔一年又因沒人潮、被迫吹熄燈號。

▲▼台中　環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台中環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

中信房屋台中福星加盟店表示，環中夜市雖緊鄰西屯豪宅區，但周邊仍以倉儲、農地居多，附近少有店面、商家或者是住宅等，而隔一條河到市政路精華地段，附近雖住宅新大樓多，但大多為投資、置產族居多，實質入住率低，一入夜裡住宅點燈率常常未過半，人潮並不如預期，因而難以撐起一間夜市營業額。

房仲認為，環中夜市緊鄰台74線快速道路交流道口，交通方便，且周邊停車位多，不過四周偏僻，原先盼市區人流能進駐，但住宅大樓的點燈率低，難以匯集人流，反觀同樣位於74線旁旱溪夜市，雖然附近也少有店家，但算是為大里區知名的大型夜市，帶動人潮觀光，隨後新住宅也跟著冒出才開始冒出。

中信房屋台中福星加盟店表示，西屯區環中路段新建案一坪價格30萬、10年內中古大樓一坪20萬以上，以中、小坪數產品總價帶1000萬元左右，而中大坪數總價帶2500～4000萬，最近兩年因企業主、回流台商帶動周邊交易，多看準緊鄰交流道口，北上桃園機場方便。

▲▼台中　環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台中環中夜市。（圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

關鍵字：環中夜市台74線快速道路快速道路台74線

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