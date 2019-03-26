北車前「大亞百貨」擦去時代眼淚　4間商旅飯店搶進拚轉型

記者黃靖惠／綜合報導

捷運台北火車站前商圈「亞洲廣場」大樓，是最具時代眼淚的百貨商場，最近幾年商場接連易主，甚至最短經營不到3個月時間，如今傳出改經營飯店商旅，已有四間業者準備插旗，房仲業者認為，「亞洲廣場」大樓被兩大百貨夾攻，加上商場長期缺乏指標性品牌、業者進駐，所以難以吸引消費者目光，相信之後改經營飯店、商旅等可降低空置率。

▲亞洲廣場大樓。（圖／記者張一中攝）

從1990年代一開始「大亞百貨」出名，最後因集團財務危機，之後K Mall、統一元氣館、松崗廣場、五鐵秋葉原、華斯達克廣場接連易主，最後接手的「泰迪熊百貨」經營不到3個月就結束。

亞洲廣場大樓為北車旁，地上27樓、地下5層樓建築，為1990年完工，屋齡約29年，總戶數631戶，為住商混合使用，曾是台北第一高樓，但隔年被旁邊的新光三越摩天大樓追上。

該棟百貨商場原先中低樓層為百貨商場，但隨著商場頻頻易主，做什麼倒甚麼，大樓空置嚴重、一度爆出招租潮，如今再傳轉型成為飯店業，傳有四間業者準備插旗，包括「台北大亞帝國」、「芒果驛站旅店」以及「日光拾玖」、「阿羅國際旅館」等。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，該棟大樓擁黃金地段，除了旁邊的新光三越、京站百貨外，還有NOVA電子商場、燦坤商場，周邊連鎖餐飲、補習班街林立，鄰近西門町商圈、南西新光三越商圈等，附近學生、觀光客、上班族眾多，以目前租金行情，單坪將近2000元，

陳炳辰分析，「亞洲廣場」大樓被京站、新光三越兩大百貨夾攻，雖然緊鄰車站、捷運站、補習街人潮多，但指標性品牌多在周圍街邊店早有據點，加上商場長期缺乏指標性品牌、業者進駐，所以難以吸引消費者目光，相信之後改經營飯店、商旅等可降低空置率。