Outlet、網購分食8億商機！逢甲商圈運動用品消費力降　黃金店面也「待租中」

▲逢甲商圈運動用品夯，Outlet和網購1年分食8億商機。（圖／東森新聞）

財經中心／綜合報導

號稱全台最大夜市的逢甲商圈不僅以夜市小吃揚名海內外，運動用品店也極富商機，不過隨著網路時代改變消費習慣，2018年人潮來到近11年最低，加上三家outlet分食市場，許多遊客都只逛店家，現場試穿後再到網路或其他更便宜的通路購買，導致商圈消費力降低。

▲網路時代改變消費習慣，許多人都轉向網購。（圖／記者姜國輝攝）

逢甲商圈運動用品市場火熱，一年的商機可以來到6至8億，不過近期因為網購和outlet分食，實體店面變成試穿、詢問的窗口，許多顧客並不在逢甲商圈店家消費，轉而尋求網路或outlet等其他更便宜的通路。此外，近年來商圈人潮降低，商家收入無法支應高租金而歇業，其中被稱作是黃金三角窗、逢甲路跟福星路口的麥當勞附近店面，目前也以月租金22萬元求租中。

▲逢甲商圈的住宿、美食、服飾是三大消費主力。（圖／記者周宸亘攝）

逢甲遊客服務中心主委王朝藝指出，商圈的消費力以自由行旅客貢獻度最高，住宿、美食、服飾是三大主力，近3年店家實際感受很明顯，以台灣遊客消費力平均每次1000元當基準、陸客約1300元以上、東南亞遊客500元上下，陸客不來，台灣消費力又降低，就可能影響整體商圈的商機。

▲1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」（圖／網友提供）

群義房屋逢甲中科加盟店店東陳彥志表示，消費人潮在近一年確實少了將近2成，尤其平日人潮落差最大，除了台中旱溪夜市、文心路夜市興起分散人潮，逢甲商圈小吃重複性太高、缺乏亮點飲食，再加上店租高，過去小小3至4坪、租金高達5萬元的店面常常更替店家，現在生意變差，補進的店家速度慢，商圈沒落感就會很強。