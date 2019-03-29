理財周刊／房市景氣擺脫谷底言之過早　答案八大指標中

文／莊孟翰

當前景氣復甦八大檢視指標︰

1.購屋貸款餘額增加是否因房價飆漲所致？

2.買賣移轉棟數增加是否與建商積極出清存貨有關？

3.實價登錄是否為實際交易價格？

4.議價空間是否歸零？(同時指標)

5.「○自備款」是否暗藏玄機？(同時指標)

6.讓利促銷是否結束？(同時指標)

7.新成屋占比是否降至30％以下？(同時指標)

8.經紀營業員數量是否大幅增加？(領先指標)

領先指標、同時指標與落後指標均應詳細查證

對於當前房市景氣之動向，除長期趨勢必須兼顧超額供給與人口老化等問題之外，日前央行僅就購屋貸款餘額、買賣移轉棟數以及實價登錄，據以釋出成交量已擺脫谷底、房價也呈微幅上漲之訊息，恐還須再就數據內容深入探討，此外，亦應再就領先指標、同時指標與落後指標詳細查證，當較能符合實務現況，例如︰

(1)購屋貸款餘額增加與房價大幅飆漲息息相關。

(2)買賣移轉棟數增加，除基期低之外，近年建商積極讓利促銷餘屋才是主因。

(3)新成屋實價登錄仍普遍隱藏不實交易價格。

其次，如再由買賣移轉棟數增加，據以向上追溯至建造執照與使用執照數量同步增加情況，就很容易陷入景氣復甦之迷思。（詳請參閱附圖）

另外，就賣方角度而言，有了央行的利多背書，即可名正言順的告知消費者房價即將調漲，惟值得探究的是，為何建商仍普遍質疑景氣動向？其因在於餘屋促銷不易，至於消費者則是為何讓利空間還那麼大？

依中央銀行於三月十九日公布之訊息，五大銀行今年前兩月新增房貸金額為八四○．四八億元，年增一○％。其次，如再由買賣移轉棟數增加，以及房價微幅上漲趨勢觀察，房市已擺脫谷底，房價也呈微幅上漲，其中又以高雄表現最好，此一訊息直讓消費者既充滿期待又怕受傷害！

以下僅就實價登錄、議價空間、自備款、讓利、新成屋、小坪數占比與經紀營業員數量變化提供實務現況訊息，以供參考。

一、實價登錄仍潛藏不實交易價格

預售建案為免新成屋售價愈賣愈低而影響後續促銷，因此，普遍以贈送車位、裝潢、家電掩飾降價促銷情事，主要用意在於維持實價登錄所顯示之較高交易價格，因此，如僅就實價登錄價格作為研判依據，就很容易陷入景氣已擺脫谷底之迷思。

二、議價空間尚未歸零

二○一五年景氣轉折至今，雖然房價大都下跌超過二成，惟截至目前為止，仍普遍存在一○％議價空間，其因在於龐大餘屋尚待去化。

三、「○自備款」廣告暗藏玄機

景氣低迷，各建案爭相推出「低首付」、「零自備款」等促銷方案，一般最直接的解讀便是景氣尚未脫離谷底。

四、讓利促銷並未稍減

當前各建案刻正積極促銷餘屋，因此，不只讓利、退佣等情事時有所聞，開價與成交價之間亦普遍存在一○％甚或更大空間，其間所顯示即是景氣尚未擺脫谷底。

五、新成屋占比高達三分之二

根據二○一八年十二月《住展雜誌》一七四一個建案加以彙整，新成屋占三分之二，預售屋占三分之一，由此一數據即顯示未來必然會隨著餘屋數量之增減，影響景氣與價格變動趨勢。

其次，就實務面而言，如果新成屋占比未降至三○％以下，預售屋銷售率必然難以回升，因此，就此研判景氣是否擺脫谷底，就有相當值得斟酌的空間。

六、小坪數占比高達三分之一

一般而言，每當景氣衰退，為迎合低總價訴求，產品規劃就會逐漸出現小坪數占比偏高趨勢，依《住展雜誌》資訊顯示，目前北台灣三十坪以下小坪數占比仍高達三五％，因此，市場景氣明顯未擺脫谷底。

七、經紀營業員數量未大幅增加

由附表資訊，市場景氣最敏感的第一線經紀營業員數量並未大幅增加，即可充分顯示景氣尚未擺脫谷底。

由以上之分析，所得結論應是景氣擺脫谷底，言之過早！

【更多精采內容，請見《理財周刊》970期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

