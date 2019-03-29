東森總裁王令麟：東森房屋要做個有溫度的服務業

▲王令麟總裁希望東森房屋是個有溫度的服務業。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄧木卿／台中報導

東森集團總裁王令麟29日在台中舉辦「榮耀再現 2019東森房屋全國店東大會」，和在場來自全台200位加盟店店東、店長見面，並且信心喊話，他說，透過集團各項資源整合，不但要讓大家賺到錢，也要多做公益，東森房屋將要做個有溫度的服務業。

王令麟和來自全台200位加盟店店東、店長見面、座談，他說，以往東森房屋系統老舊、網路聲量低，如今這些都不再是問題，以《ETtoday新聞雲》而言，每天上網流量是1600萬，未來也會將火力集中在房仲影音、報導的仲介網平台，大量宣傳曝光加盟店的物件資訊、區域分析，讓東森房屋各地店東成為區域的專家領袖，結合目前台商回流潮趨勢，增加東森房屋客戶人數、物件詢問度、串流性及各通路廣告曝光度，全面協助東森房屋業績成長2~3成。

他也說，「團結才能創造競爭力，今年集團內東森自然美500家、東森房屋220家、寵物雲55家，將達775家以上規模，各地區將成立『東森線下聯盟』共同深耕社區鄰里，而集團外，我們也不排除與其他優秀建商、房仲品牌聯手合作，擴大區域聯賣，讓房仲不再只是單打獨鬥，創造競爭力。」

▲王令麟偕同東森集團多位主管共同出席和全台200位店東店長的座談。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟說，東森購物頻道有8百萬名會員，有1200多名專員，每天要打出去6萬多通電話，詢問客戶對購物商品的滿意度，另外每天有1萬6千多通電話打進來訂購商品，購物台非常重視客戶滿意度，每個專員都將客戶視同自已家人一樣，他舉例，很多客戶打服務專線進來，都指名要某位專人，甚至連兒子娶媳，也打來請專員幫他選日子，這就是信任，而未來透過大數據，一旦店東們有物件，集團也很快經由消費行為預測，得知這項物件適合哪個客戶。

除了無微不至的服務之外，王令麟總裁也認為，要多做公益，讓品牌升級，承襲東森集團「長期關懷弱勢」的精神，東森慈善基金會連續12年透過東森購物會員捐贈的發票所得，每年都花費近千萬元，提供偏鄉超過2萬5千名原住民學童「愛的早餐」。

此外，東森購物也透過「東森農場」關懷系列，旗下多通路全力義賣銷售生產過剩的新竹峨眉鄉桶柑、屏東高樹鄉善導書院金鑽鳳梨、雲林脆甜高麗菜、高雄美濃香蕉、台中茂谷柑等台灣農產品， 因此，未來將發動地方互聯網力量，投入更多公益活動，善盡企業社會責任，做個有溫度的服務業。