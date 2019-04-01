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一張圖秒懂　搬家冗物處理秘笈

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▲▼搬家不要的東西可以資源回收再利用。（圖／崔媽媽基金會）

▲搬家不要的東西可以資源回收再利用。（圖／崔媽媽基金會）

記者黃靖惠／綜合報導

搬家前夕忙著將衣物、家店物品打包裝箱，但遇到捨不得丟、又不想裝箱的東西，比如一堆衣服、鍋碗、桌椅家具、書籍、等物品，卻又不知道該塞到哪去，其實這要跟著崔媽媽基金會搬家指南，即可輕鬆分類處理。

第一項「衣服鞋飾」類，大廈住戶可運用大廈資源回收處，如果是沒穿過或少穿的衣物，不妨上網拍賣或送給品味符合的友人；另外有些完整、無破損的衣物也可以捐贈給公益單位或舊衣回收箱。

第二項「鍋碗瓢盆」類，不少人一時衝動分期買下整組鍋具，卻因新家空間狹隘無法收納，或根本使用不到，多數人想丟又捨不得。

崔媽媽基金會建議，不妨以作公關心態送給朋友；其次上網拍賣，以出讓或低金額的方式販售，都是不錯的方法。當然，如果送不掉也賣不掉，就只好賣給買賣廢五金的回收工廠，再不行，只得在丟垃圾的環保時刻，將物品給環保人員回收。

第三項「書籍雜誌」類，許多家庭囤積許多不使用的教科書與不再閱讀的舊書，除了收纳佔去生活空間外，也容易生塵。

崔媽媽基金會建議，可以藉由搬家過程把書籍，將二手書賣到舊書店，或將有用書籍再轉贈需要的人，讓還可讀、有剩餘價值的書籍，可再利用的知識資源。

第四項「書櫃家具」類，無論房子是否承租的，居住在屬於自己的空間裡，總會逛逛一些家具賣場，亦會受到吸引而買下一些櫃子、書架..等家具。

崔媽媽基金會建議，這類物品除了丟棄以外，可以贈與附近鄰居或友人，以避免搬遷之苦；當然上網販售也是相當不錯的點子，如果到了搬家前仍未處理完畢，可以聯繫環保局依照指定時間跟地點，雇請搬家公司人員進行搬下樓放置。但如果你是租屋一族，建議可以和舊屋房東商議，可否留下來供下一任的新房客使用！

除了上述四種類別外，無法歸類的東西，不管是大鏡子、檯燈、烤箱、花盆花木…等，除了上網販售、送給友人，快速的處理途徑；就是請搬家公司協助清運垃圾或廢棄物，因為無法進入政府設立的垃圾場，須至私人垃圾回收處理場，因此，消費者委託搬家公司代為處理垃圾清運，就須支付私人垃圾回收處理場的清理費用。

關鍵字：崔媽媽基金會搬家物品處理分類打包搬運

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