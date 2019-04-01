瑞豐夜市也爆「招租一條街」 　房仲：周邊店面正常汰換

▲高雄瑞豐夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



記者黃靖惠／綜合報導

高雄漢神巨蛋旁的瑞豐夜市，為目前北高雄的指標性商圈之一，但主要路段文忠路、南屏路段300公尺內，目前至少有10個店面在招租、求售，令外界憂心。不過當地房仲認為，瑞豐夜市空置率低，此次有多家店鋪同時招租，應該是租約到期撤離，之後應有新店家遞補，屬於正常的店鋪汰換。

瑞豐夜市緊鄰高雄農16精華地段、凹子底森林公園，周邊有捷運巨蛋站、漢神巨蛋購物百貨商圈，附近還有知名私校明誠中學，為人潮匯集處，但近期網路房屋招租平台591顯示，瑞豐夜市店面招租紀錄高達100多筆，其中在商圈周邊有10多筆招租和求售資訊。

▲先前韓冰到瑞豐夜市。（圖／記者王亞志攝）



住商不動產高雄巨蛋捷運店林店長表示，瑞豐夜市為裕誠路、南屏路段最精華，隨著捷運開通帶來觀光人潮，最近幾年成為北高雄指標性商圈，沿街餐飲店、服飾、生活用品店不少，而店舖以透天跟大樓居多，店鋪面寬多4～5米，較大面寬達8米多，至於租金行情，依照店面坪數大小、面寬不同也有高有低。

林店長指出，瑞豐夜市商圈近年發展迅速，該商圈客群為居民、年輕學生族為主，另有搭捷運的觀光客群，逐漸成為北高雄熱門商圈之一，因周邊人潮多店鋪空置率低，此次被爆出10多間店面招店長，應該是店家租約到期遷出，之後應該會有新店家遞補，屬於正常的店家汰換。

▲先前 韓冰到高雄瑞豐夜市幫老爸韓國瑜拜票掃街 。（圖／記者陳以昇攝）