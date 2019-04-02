高雄大統百貨搶攻「愛情產業鏈」　砸十億元改裝轉型

▲高雄市百貨角逐戰逐漸浮上檯面。（圖／Mersh CC3.0）



記者黃靖惠／綜合報導

高雄百貨角逐戰逐漸浮上檯面，其中包括義享天地、興富發悅誠文創廣場都即將開幕，再加上原先漢神百貨、遠東SOGO等競爭下，老字號百貨公司面臨沉重的壓力，其中大統百貨在地深耕19年近期傳營業面積縮減，但隨後業者澄清，將投入十億資金改裝轉型，並積極與婚紗、婚慶用品業者接洽中，呼應目前愛情產業鏈相關政策。

日前《高雄點 Kaohsiung.》臉書粉專PO文指出，大統百貨和平店營業面積將大砍，把原先10層樓縮減至4層樓，預計4月4日到5月13日封館拍賣，且改裝完畢後縮減營業面積，只留B1～3F樓層，此文一出引發網友熱議，許多人留言「個人認為要就整個收掉！自己留B1-3F誰要租上面？」、「以前誠品在時很常去，誠品不在後，一次都沒去過」、「每次去逛都東西很多卻沒什麼人....」。

大統和平館位於和平一路與中正二路口，為地下5樓、地上13樓的家庭化地域型百貨，目前10樓是剛開幕的健身房、11樓是湯姆熊世界、12樓是美食小吃店、13樓、14樓是戶外花園，緊鄰捷運橘線文化中心站、高雄市文化局、五福國中、衛生局及環球影城、特力屋等，周邊生活機能佳、交通便利。

大統集團百貨事業部經理潘進昆指出，4月~6月舉辦為期三個月的全館封裝拍賣，而出清檔期結束後，全館將進行一連串不同於現狀的營運改造及大型品牌招商計畫，目前一切仍在規劃及接洽中仍未定案。

他表示，目前大統百貨和平店全館規劃朝向複合式商業營運模式，未來將呼應目前政策的愛情產業鏈相關行業，近日正積極與婚紗、婚慶用品業者接洽中，整體規劃是充滿生活雜貨，加上健康主題的Life Style店鋪型態，本次改裝轉型計畫預估將投入總資金近十億，預計第三季傾全力將進行改裝計畫。

據僑馥建經統計去年前10月高捷侷限周邊行情，其中信義國小站、文化中心站、五塊厝站新成屋一坪新成屋2字頭、中古屋1字頭，其中文化中心站旁一坪26.4萬元，中古屋一坪16.8萬元。

▼大統百貨和平店。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

