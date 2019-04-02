「鄰居都走了，我想留下來」　民生商圈店家喊話求生！

▲民生商圈同樣掀店面退租潮，內衣品牌Easy Shop掛上「我不想走」布條，看出店家的無奈。

圖文／鏡週刊

北市6大商圈中，做觀光客生意的西門町、東區、晶華商圈中只有西門町一枝獨秀外，民生、師大、天母商圈的市況也不甚理想，唯有天母商圈意外呈復甦狀態。

7年前，因大量人潮帶來的噪音、環保與治安問題，導致當地居民強烈反彈，向市府抗議店家違法營業的師大商圈，遭強力執法取締後，就有不少店家選擇離開，自此元氣大傷。

傍晚時分，師大商圈人潮雖稱不上冷清，但跟10年前人擠人的盛況相比，仍是天差地遠，「現在很少大學生會來師大逛街，以前我們國中、高中時來，滿滿都是人潮，根本走都走不動，你看現在有多順暢。」2名正在逛街的世新大學學生直言。

屬封閉型社區的民生商圈，也好不到哪裡去，民生東路四段一家內衣品牌Easy Shop，門口掛上大大紅布條，「鄰居都搬走，但是我不想走，結束撤出，考慮中。」看出店老闆心中的無奈。

附近店家表示，5、6年前多部知名偶像劇、MV熱愛到富錦街的林蔭大道取景，一時間民生社區文創店家、咖啡廳林立，店租也跟著水漲船高，但等到這波熱潮過去，現也爆發退租潮。

至於在北市商圈中，最早衰退的天母商圈，卻意外在本次調查中有復甦趨勢。本刊發現，當地店家老闆幾乎都叫得出每位上門的客人名字，也記得他們的消費習慣。「這裡沒有捷運，除了假日跳蚤市集跟萬聖節等活動外，外來人口確實不多。」便當店汪老闆說。

▲天母車輪餅店黃老闆在地經營多年，和上門消費的客人大多熟稔，他認為天母商圈自成一格，不存在衰退問題。

另一家阿良車輪餅店黃老闆見到本刊記者背著攝影器材，主動攀談，他說自己在天母居住數十年，曾是天母商圈發展協會成員之一。他透露，天母商圈之所以崛起，是因過去台北捷運開挖時，市區到處都在施工，民眾才轉往天母消費。「天母商圈根本沒有衰退問題，自成一格，是最適宜居住的地方。」黃老闆說。

「很少一個封閉型商圈，能有SOGO、高島屋與新光三越在內的3家大型百貨公司，代表消費力一樣在。」在當地生活超過30年的住商不動產天母西路店店長林學良說。



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