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台中餘屋壓力鍋「洩壓」　西屯、北屯單季交易破千棟

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▲北屯區捷運G0站機廠特區近期成交表現亮眼。（圖／記者張瑞傑攝）

▲北屯區捷運G0站旁。（圖／記者張瑞傑攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中近年房市熱，光今年329檔期新案總銷初估有600億元，新案多集中西屯、北屯區新興區像是七期、十四期等重劃區，隨著買盤縮手、兩區餘屋量飆高，但今年這兩區單季交易量破千棟，有逐步去化的趨勢，供需市場不至於失衡，但專家憂心，當前以自住買盤為主力，且偏好小坪數、低單價產品，而這兩區的餘屋單價及坪數規劃過大，與民眾需求仍有差距，如果買賣雙方持續無交集，餘屋量只會往上遞增。

大台中4月房市月報指出，據今年1月份實價登錄資料顯示，房屋買賣以住宅大樓為主，佔了將近半數交易量，其中屋齡2年內大樓新成屋交易集中在西屯區、北屯區與豐原區三區。

進一步觀察各區發現，西屯區適逢國聚之幸大量交屋，佔該區約61%，一坪成交單價約29.9～35.7萬元，再加上本月高單價一坪40萬元的個案交易量減少，價格趨於平穩而有回跌表現。

至於北屯區有多案零星交易，全區有漲幅，主要是受時代英倫大廈進場交易所致，一坪成交單價落在24.3～29.4萬元，另外豐原區幾近全數為紀凡希交易，該區價格表現反映出該案行情，一坪成交價為約18.4～22萬。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，統計至3月為止，西屯區(1621棟)及北屯區(1182棟)的買賣棟數仍維持單季千棟的水準，與去年同期相比，北屯區交易趨緩，有一成二的跌幅，反觀西屯區則有約23.8%的成長幅度。

值得注意的是，與內政部統計資料交叉比對分析後，可得知西屯區與北屯區為新建餘屋待售住宅數最多區域，西屯區待售餘屋多集中在七期與十二期重劃區，而北屯區則集中於十期、廍子區段徵收與十四期周邊。

黃昭閔指出，西屯的七期與十二期多高單價及大坪數物件，短期難有反轉的機會，至於北屯區前兩年被炒熱的新興區如廍子段，預售階段個案也陸續完工進入待售餘屋市場，但因當初規劃坪數的設定多落在35~50坪間，與目前進場買房的民眾在預算上有差距，在買賣雙方無交集的情況下，餘屋量只會往上遞增，這些目前受市場排擠而暫時被遺忘的餘屋如何再次被看到，將是一大課題。

關鍵字：餘屋壓力鍋建案建照使照大台中房市月報正心不動產估價師

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