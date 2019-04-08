老牌業者也無力　力麗哲園台北館9.28億元求售

▲力麗哲園台北館委售訊息。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者詹宜軒／台北報導

京華城標售案一波三折，始終乏人問津，是否也帶動周圍商圈趨於蕭條？根據《591房屋交易網》刊登資訊，上櫃觀光事業力麗店旗下，位於八德路四段的「力麗哲園商旅—台北館」，也悄悄透由房仲銷售中，該館總計76房、81衛，開價9.28億元。記者進一步求證力麗店，公司表示：「台北已在著手籌備松江路旗艦館，原八德路商旅會有新的規劃，不會這麼快賣。」

根據《591房屋交易網》刊登資訊，標註位於八德路四段、「店面∕商場∕飯店，全棟出售」，房間數為76房、81衛，土地面積約202.68坪，總權狀坪數1293.3坪。對照地籍謄本，可發現該委售物件，即是「力麗哲園商旅—台北館」，開價9.28億元，仲介業者也說明：「全案現況飯店營業中，不便貼現場照片。」

▼力麗哲園台北館外觀。（圖／翻攝自力麗觀光臉書專頁）

記者求證力麗店，該公司董事長蔡宗易澄清：「台北的部份，正在著手籌備松江路旗艦館，新館若成形，舊的商旅部份，也會有新的規劃，會不會賣，還沒有討論。」

根據力麗觀光網站，「力麗哲園商旅—台北館」，距離捷運南京三民站僅5分鐘路程，鄰近松山文創園區、京華城、小巨蛋、世貿展覽館、台北101等商務觀光景點，客房每晚訂價自5200元起跳。

▲台北力麗哲園商旅雙人房（圖／記者顏心彤攝）