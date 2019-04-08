ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

老牌業者也無力　力麗哲園台北館9.28億元求售

ETtoday新聞雲

▲力麗哲園台北館委售訊息。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲力麗哲園台北館委售訊息。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者詹宜軒／台北報導

京華城標售案一波三折，始終乏人問津，是否也帶動周圍商圈趨於蕭條？根據《591房屋交易網》刊登資訊，上櫃觀光事業力麗店旗下，位於八德路四段的「力麗哲園商旅—台北館」，也悄悄透由房仲銷售中，該館總計76房、81衛，開價9.28億元。記者進一步求證力麗店，公司表示：「台北已在著手籌備松江路旗艦館，原八德路商旅會有新的規劃，不會這麼快賣。」

根據《591房屋交易網》刊登資訊，標註位於八德路四段、「店面∕商場∕飯店，全棟出售」，房間數為76房、81衛，土地面積約202.68坪，總權狀坪數1293.3坪。對照地籍謄本，可發現該委售物件，即是「力麗哲園商旅—台北館」，開價9.28億元，仲介業者也說明：「全案現況飯店營業中，不便貼現場照片。」

▼力麗哲園台北館外觀。（圖／翻攝自力麗觀光臉書專頁）

▲▼力麗哲園台北館外觀。（圖／翻攝自力麗觀光臉書專頁）

記者求證力麗店，該公司董事長蔡宗易澄清：「台北的部份，正在著手籌備松江路旗艦館，新館若成形，舊的商旅部份，也會有新的規劃，會不會賣，還沒有討論。」

根據力麗觀光網站，「力麗哲園商旅—台北館」，距離捷運南京三民站僅5分鐘路程，鄰近松山文創園區、京華城、小巨蛋、世貿展覽館、台北101等商務觀光景點，客房每晚訂價自5200元起跳。

▲台北力麗哲園商旅雙人房可享跨年煙火秀（圖／記者顏心彤攝）

▲台北力麗哲園商旅雙人房（圖／記者顏心彤攝）

關鍵字：力麗哲園台北飯店求售觀光京華城

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

老牌業者也無力　力麗哲園台北館9.28億元求售

京華城標售案一波三折，始終乏人問津，是否也帶動周圍商圈趨於蕭條？根據《591房屋交易網》刊登資訊，上櫃觀光事業力麗店旗下，位於八德路四段的「力麗哲園商旅—台北館」，也悄悄透由房仲銷售中，該館總計76房、81衛，開價9.28億元。記者進一步求證力麗店，公司表示：「台北已在著手籌備松江路旗艦館，原八德路商旅會有新的規劃，不會這麼快賣。」

47分鐘前

購屋族搶入市　Sway：現在的低價是明天的高價

購屋族都怕買在房市高點，現在是否是進場好時機？房市名家Sway認為「現在的低價是明天的高價」，更三笑急著入場買房的人。

17小時前

一坪要87.5萬！東區住宅不跌反升　房仲曝4字關鍵點

台北東區倒店浪潮未止，導致店面價格下滑，反觀住宅行情卻逆勢成漲，一坪要價87.5萬元，令人十分意外，對此房仲業者點出，關鍵是4個字「生活機能」，一個商圈要正常運作需有人潮、錢潮支撐，但住宅市場則不需要，縱使周邊沒有大型商圈，但有一般生活所需的超市、餐飲、美妝、服飾等，且交通又方便，短期不會有明顯的價格變化。

17小時前

東京打破少子化房市崩盤論　房價7年漲3成

台灣出生率全球最後一名，且2021年總人口達到高峰後，總人口數將負成長，部分網友堅信「人口負成長、房市將崩盤」理論，但有財經專家認為，一個國家總人口進入負成長後，也不代表每個地區的房價都會走跌，更援引日本房市為例，雖然進入少子化、人口負成長階段，但東京都的人口卻一直在增長，全日本三分之一的人口住在東京都，所以從2012年至今，房價上漲了將近30％。

20小時前

一張表揭露房價變化　跟著IKEA買房要失望了

大型商場進駐成房市利多？IKEA宜家家居接連在全台各地展店，除了北市、高雄、台中、桃園、新北新莊五間店外，另外今年、後年桃園青埔、新北新店也將開幕，預期拉抬周邊房價，但民眾是否真能跟著大型商場進駐的軌跡去買房？據實價登錄資料加以統計分析，IKEA進駐後並未明顯影響周邊房價。

23小時前

台中餘屋壓力鍋「洩壓」　西屯、北屯單季交易破千棟

台中近年房市熱，光今年329檔期新案總銷初估有600億元，新案多集中西屯、北屯區新興區像是七期、十四期等重劃區，隨著買盤縮手、兩區餘屋量飆高，但今年這兩區單季交易量破千棟，有逐步去化的趨勢，供需市場不至於失衡，但專家憂心，當前以自住買盤為主力，且偏好小坪數、低單價產品，而這兩區的餘屋單價及坪數規劃過大，與民眾需求仍有差距，如果買賣雙方持續無交集，餘屋量只會往上遞增。

4月7日 10:23

年輕人買房／「先求有再求好」包租公心法：低總價、遠捷運

28歲就買房的蔡志雄，本業是律師，更是手中握有四間出租套房的包租公，他認為現在年輕人買房雖不易，但「先求有、再求好」，先從低總價、遠捷運宅入手，拿到房市入場券，才有機會以房換房。

4月7日 08:10

年輕人買房／七年級生賴建程　22歲買房、30歲還清貸款

「結婚前就跟老婆說，我是屬於『柯達』的！」今年37歲的賴建程，工作狂性格是造就他身兼多職，不只成立活動公關公司、旅行社，還掌舵柯達房產集團；更讓他早在22歲就購屋、30歲前就還清大部分貸款，成就了他「買房」的人生大事。

4月7日 08:00

北市高房價　明星學區購屋教戰守則

明星學區是重視教育家長的購屋指標之一，不過北市房價高、父母購屋成比負擔大，加上未來教育政策偏向學區制，專家建議，考量日後脫手，購買明星學區宅最好能夠擁有商圈機能、交通機能，甚至鎖定辦學績效佳而房價相對便宜的區段，不要將機會全壓在一項指標上。

4月6日 16:16

空屋稅救東區　專家批像拿棍逼病童痊癒

東區商圈沒落、北市祭出空屋稅議題，房仲業者認為助益有限；業者進一部比喻，東區沒落就如同過去的西門町、永康、大稻埕商圈一樣，從個人戰走向團體戰找出商圈特色，而不是先祭出罰則，「就像身體不好的孩子、應該要先幫他補身體才對，拿棍子逼他好起來只會適得其反。」

4月6日 14:11

讀者迴響

熱門新聞

西屯、北屯單季交易達千棟　高餘..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

購屋族搶入市　Sway有三笑

IKEA進駐房價跟著漲？　一張..

東區住宅不跌反升　房仲曝關鍵點

3大保命符　防房產交易詐騙

少子化時代來臨　反造就東京都房..

斷頭潮來了？　他點名這5個地方..

專家提醒　買房這9家建商要注意

力麗哲園台北館　9.28億元求..

最新新聞更多

力麗哲園台北館　9.28億元求..

購屋族搶入市　Sway有三笑

少子化時代來臨　反造就東京都房..

IKEA進駐房價跟著漲？　一張..

西屯、北屯單季交易達千棟　高餘..

包租公買房心法：低總價、遠捷運

七年級生22歲買房　30歲還清..

3大保命符　防房產交易詐騙

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366