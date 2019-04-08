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北市最爭議社區轉手大PK　凶樓完勝賺千萬　

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▲▼錦新大樓6F。（圖／吳立言攝）

▲錦新大樓6F擺滿牌位。（圖／吳立言攝）

記者黃靖惠／綜合報導

凶宅、八大行業或尋芳客流連、龍蛇雜處的爭議大樓，一般較不受自住客的歡迎，但卻是投資客眼中眼中的潛力股。北市知名爭議社區包括萬華區「金帝大廈」、「鑽石大樓」周邊可見尋芳客蹤跡，以及中山區的第一凶樓「錦新大樓」，平均單價多在三、四字頭，總價最低兩、三百萬即可入手，大多買入後投資出租套房，投報率最高可達3％。

北市龍山寺因歷史背景為北市地下交易色情場所之一，周邊也不乏有特殊爭議社區，其中位於康定路、桂林路口「金帝大廈」、「鑽石大樓」兩棟為代表大樓，周邊常見尋芳客或特殊份子蹤跡，龍蛇雜處，雖不受自住客的歡迎，但卻是投資客眼中金礦區。

另一棟知名爭議大樓位於新生北路、錦州街口的「錦新大樓」，前身為時代大飯店因火災釀19死，之後改建為出租套房，又接連有房客自殺，33年時間共有24人死亡，被稱作台北第一凶樓，前新北市議員李婉玉家族過去投入大筆資產投資。

北市這三棟知名爭議大樓雖不受自住客歡迎，但因轉手交易多賺錢，成為投資客眼中的金礦區。

其中「金帝大廈」、「鑽石大樓」同戶屋主轉手交易都賺，最少獲利30萬，至多可達352萬。實價登錄揭露，「金帝大廈」6樓戶去年330萬元出售，一坪單價37.8萬元，與屋主2013年300萬元入手價相比，一轉手賺了30萬元。

另外「鑽石大樓」2樓戶2014年以2552萬出售，一坪單價38萬元，與屋主2012年2200萬入手價相比，一轉手賺352萬元。

▲▼錦新大樓,外觀,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲錦新大樓。（圖／記者謝盛帆攝）

而「凶」的出名的「錦新大樓」同戶轉手交易賺更多，在房市熱潮2014、2015年時，屋主轉手賺價差高達1645萬，據實價登錄揭露，14樓戶2014年以總價3665萬元交易，一坪約64萬元，與屋主同以2020入手價相比，一轉手賺了1645萬元。

台灣智庫分析師陳炳辰表示，「金帝大廈」、「鑽石大樓」屋齡近40年，樓高12、11層，屬龍山寺商圈，平均單價均落在35萬左右，由於其價格過低，議價空間有限，加上釋出、購買都不多，房價波動相當低，當地因高價新案帶動，區域行情來到單坪60萬，兩社區因物件單價低，若能以區域老大樓租金行情約月租單坪800-1000元，可達3%投報率。

陳炳辰表示，「錦新大樓」位於錦州橋旁，屋齡近40年，樓高14層，屬林森商圈，平均單價多在三、四字頭，總價更最低兩、三百萬即可入手，大部分購置方以出租為主，像知名市議員過去便希望整合成背包客旅館，不過後來整合未成，九戶都淪入法拍，以單價31萬拍出。

陳炳辰指出，2014年頂樓戶買賣，以六字頭單價高價脫手相當罕見，該物件也是社區使用面積較大戶別，謄本資料顯示買方具備輪胎產業背景，推測購置主因也是看好當時市場景氣，勇敢出手。

▲▼錦新大樓,外觀,老舊,凶宅,頂樓。（圖／記者謝盛帆攝）

▲錦新大樓。（圖／記者謝盛帆攝）

關鍵字：錦新大樓金帝大廈鑽石大樓凶宅尋芳客

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