日本嚴禁空屋「多繳5倍稅」　屋主怕了…獨棟別墅1日圓求售

▲日本空屋稅高達5倍以上。（圖／記者林敬旻攝）

記者林瑩真／編譯

為解決髒亂、危險空屋，日本政府祭出「取消優惠稅率」措施，只要空屋條件符合政府標準的「危樓」，就要多繳5倍的稅。該措施公布後，許多屋主認為比起多花錢拆除房屋，不如將房屋拋售，甚至出現1日圓賣別墅的賤賣怪象。

綜合日媒報導，據日本總務省2013年調查，全日本空屋多達820萬戶，空屋率13.5%，等於每7間就有1間是空屋；空屋前三名地區分別為山梨縣22.0%、長野縣19.8%、和歌山縣18.1%，除了宮城縣，日本所有都道府縣空屋率都超過1成。日本野村總研推測，2033年日本恐怕有高達1955萬戶空屋，等於每4間就有1間空屋。

日本政府擔心高齡化社會及少子化讓空屋情況惡化，2016年就曾提供4個方案給屋主選擇，看是要「拋售」、「出租」、「好好管理空屋」或「住在空屋」。不過4個方法各有利弊，屋主也必須花費不少金錢，因此空屋情況並沒有確實得到緩解。

於是日本政府設定特別條例，原本土地上建物可享有固定資產稅優惠稅率（60坪以下建地繳6分之1的固定資產稅、60坪以上建地繳3分之1的稅），但特別條例將對特定空屋開刀，若是符合傾倒損壞的危樓、髒亂、破壞周邊景觀等條件，就會取消優惠稅率，恐怕要繳5倍之多的稅，讓屋主養空屋成本大增，逼屋主處理空屋問題。

▲日本許多好房子如今賤賣。（示意圖／資料照）

除了特別條例外，日本地方政府及民間團體也規劃其他空屋計畫，例如建置「空屋銀行」吸引外地人居住，或有空屋就不能再建房子等規定。然而，許多屋主認為，拆掉空屋來免除繳稅也必須要花一筆拆除費，不如直接拋售屋子，不用花錢外，或許還能賺一筆。

因此，近期日本開始出現「賤賣空屋」的亂象。一個房仲網站就公開數間空屋，包括一棟位於靜岡縣的44年獨棟老房只要1日圓就可以買到；約100坪土地、22坪建坪還附有伊豆溫泉的2層樓別墅，加上溫泉使用費、登記費等購屋費用，全部也不過100萬日圓（約新台幣27.5萬元），引起熱議。